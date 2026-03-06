قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مصطفى قمر يعلن عن الدويتو القادم مع جنات

مصطفي قمر وجنات
مصطفي قمر وجنات
باسنتي ناجي

شارك النجم مصطفى قمر  مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال حسابه الرسمى على تطبيق إنستجرام.

دويتو مصطفى قمر وجنات

وظهر مصطفى قمر في الفيديو  وهو يغنى جزءًا من أغنية «يا شمس غيبي» برفقة جنات.

وعلق مصطفى قمر على الفيديو قائلاً: «استنونا فى دويتو قريب أنا وجنات».

يتعاون الفنان مصطفى قمر في أغنية جديدة تحمل اسم هتغيب، ضمن ألبومه الجديد الذى طرح منه خمس أغانٍ، والأغنية من ألحان أحمد البرازيلي وكلمات رامي أمين وتوزيع كريم عبد الوهاب وتطرح خلال أيام.

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر خامس أغانى ألبومه الجديد قمر 25 وتحمل اسم الأغنية مش هاشوفك، وهى من كلمات أحمد سليم وألحان مصطفى قمر وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وإخراج كريم عبد الوهاب، وظهرت معه زوجته لأول مرة ضمن احداث الكليب، وحمل الكليب طابع الدراما.

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر رابع أغانى ألبومه الجديد بعنوان كداب وهى من كلمات أحمد سليم وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب وألحان مصطفى قمر وجيتار مصطفى أصلان. 

وتأتى الأغنية الرابعة بعد نجاح 3 أغان طرحها مصطفى قمر ونالت إشادات واسعة من مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها أغنية حبيت من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب.

كما طرح مؤخرا مصطفى قمر أغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم أصل الأيام من كلمات رمضان محمد وألحان محمد عبية وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وإخراج أكرم فاروق، والثانية تحمل اسم اللي كبرناه من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي وتوزيع كريم عبد الوهاب وميكس وماستر أمير محروس وإخراج أكرم فاروق، وتصدرت الترند عقب طرحها.

وقرر النجم مصطفى قمر العودة بقوة إلى الساحة الغنائية من خلال خطة طرح جديدة لألبومه قمر 25، حيث أعلن أنه سيطرح مجموعة من الأغاني كل عشرة أيام، مؤكدًا أن هدفه من ذلك هو أن يستمتع الجمهور بكل أغنية على حدة ويعيش تفاصيلها.

وقال قمر: قررت أنزل الأغاني على فترات، كل عشرة أيام كده، علشان الناس تسمع بمزاج وتختار الأغاني اللي تعجبها.

وتابع: الألبوم ده تعبت فيه جدًا، وكل أغنية ليها طابع خاص، وأتمنى الجمهور يحس بالمجهود اللي اتعمل ويتبسط بالأغاني زي ما أنا مبسوط بيها.

وأعلن مؤخرا النجم مصطفى قمر عن إطلاق أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "قمر 25"، والذى يضم 25 أغنية متنوعة يتعاون فيها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين فى الساحة الفنية، منهم مصطفى ناصر وفارس فهمى ومحمد عبيه وغيرهم، ويأتى الألبوم محملاً بالعديد من المفاجآت الموسيقية التى تعكس تنوعاً كبيراً فى الألوان الغنائية.

ومن أبرز مفاجآت الألبوم، عودة التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفى في نحو 4 أغنيات، في شراكة فنية جديدة تجمع بينهما بعد سنوات، كما يشارك الموزع كريم عبد الوهاب في توزيع الألبوم، إلى جانب مساهمته في إنتاج الألبوم، مع عمرو مصطفى.

مصطفي قمر جنات الفنان مصطفى قمر

