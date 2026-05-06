بعد الجدل حول الجنازة.. هل يطبق QR Code في عزاء هاني شاكر؟| تقرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً بشأن تطبيق نظام الدخول عبر الـ QR Code في جنازة وعزاء الفنان الراحل هاني شاكر، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين الجمهور، قبل أن يخرج نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل ليحسم الجدل وكشف حقيقة الأمر.

ومن جانبه، نفى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، صحة ما تم تداوله بشأن تنظيم الدخول بهذا النظام، مؤكدًا أن العزاء سيُقام بشكل طبيعي دون أي إجراءات استثنائية.

كما أكدت الفنانة نادية مصطفى أن كل ما تردد حول تطبيق نظام الـ QR Code غير صحيح، مشيرة إلى أن استقبال المعزين سيتم بشكل طبيعي.

وأوضح مصطفى كامل أن العزاء سيكون مفتوحاً أمام جميع محبي الفنان الراحل دون أي قيود على الحضور، نافياً ما تردد مؤخراً بشأن اشتراط الحصول على رمز QR Code للدخول.

وشيعت اليوم جنازة أمير الغناء العربى الفنان الكبير هانى شاكر، من مسجد أبو شقة في اكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والمشاهير في وداع مهيب يليق بمكانة فنان عظيم أثرى الساحة الموسيقية بتاريخه الفني على مدار أكثر من 40 عاما، قدم خلالها الراحل نجاحات كبيرة.

وفاة هانى شاكر

ورحل هاني شاكر رحل عن عالمنا الأحد الماضي بعد معاناته الأخيرة مع المرض داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

ودخل الفنان، المستشفى، نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، كان قد تعرّض لها من قبل، حيث يعاني من وجود «جيوب» (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف.

وتعرّض هاني شاكر لنزيف شديد، وتم نقل كميات من الدم له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق «الأشعة التداخلية»، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل.

وفي صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى، وتوقّف القلب لمدة 6 دقائق، وتمت إعادة إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات إنعاش في المرة نفسها.

وقرر الدكتور عبد الرحمن لطفي إجراء العملية الجراحية في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة.

وأُجريت العملية الجراحية بنجاح، وتم نقله إلى العناية المركزة، حيث كان تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم.

وبعد الإفاقة، كان في وعيه الكامل، وتعرّف على زوجته السيدة نهلة وابنه شريف والفريق المعالج، وبدأ بالفعل مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة.

ونظرًا لطول فترة بقائه في العناية المركزة (حوالي 20 يومًا)، حدث ضعف عام في عضلات الجسم، ومن هنا جاء قرار السفر إلى الخارج إلى مستشفى متخصص في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

ولم يكن سفر الفنان هاني شاكر لاستكمال العلاج فقط دقيقًا، بل كان الهدف الأساسي هو التأهيل الطبي المتكامل.

وقد تم دفن جثمان الفقيد بمقابر العائلة بطريقة الواحات بمدينة 6 أكتوبر، على ان يتم العزاء غدا الخميس عقب صلاة المغرب بمسجد أبو شقة بأكتوبر .