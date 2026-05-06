قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلى وسبح قبل الغيبوبة.. لميس الحديدي تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هاني شاكر
وزير البترول من "مستقبل وطن": المنتجات البترولية متوفرة وصيف 2026 آمن
تواجه التزييف العميق.. رد ساخر لـ رئيسة وزراء إيطاليا يُثير جدلًا واسعًا
بعد الجدل حول الجنازة.. هل يطبق QR Code في عزاء هاني شاكر؟| تقرير
شهد أحمد تروي تفاصيل اعتداء خطيبها وتكشف تهديدات وخلافات متصاعدة |فيدية
باريس سان جيرمان يتعادل مع بايرن ميونخ ويتأهل لنهائي دوري الأبطال
انفراجة مرتقبة.. تحركات دبلوماسية باكستانية تقرب واشنطن وطهران من اتفاق محتمل
أخبار التوك شو| أحمد موسى: لا أمان لإسرائيل بعد الضربات على الضاحية الجنوبية وبيروت.. ورئيس هيئة الدواء: نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030
اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط
تحركات دبلوماسية متسارعة.. واشنطن تترقب رد طهران وسط مؤشرات على اتفاق قريب
تفاصيل صادمة في واقعة المعصرة.. والد الضحية: 28 طعنة وقطع أوتار اليد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد الجدل حول الجنازة.. هل يطبق QR Code في عزاء هاني شاكر؟| تقرير

هانى شاكر
هانى شاكر
تقى الجيزاوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً بشأن تطبيق نظام الدخول عبر الـ QR Code في جنازة وعزاء الفنان الراحل هاني شاكر، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين الجمهور، قبل أن يخرج نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل ليحسم الجدل وكشف حقيقة الأمر.

ومن جانبه، نفى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، صحة ما تم تداوله بشأن تنظيم الدخول بهذا النظام، مؤكدًا أن العزاء سيُقام بشكل طبيعي دون أي إجراءات استثنائية.

كما أكدت الفنانة نادية مصطفى أن كل ما تردد حول تطبيق نظام الـ QR Code غير صحيح، مشيرة إلى أن استقبال المعزين سيتم بشكل طبيعي.

مصطفى كامل يكشف حقيقة حضور عزاء هاني شاكر بنظام الـ QR Code

وأوضح مصطفى كامل أن العزاء سيكون مفتوحاً أمام جميع محبي الفنان الراحل دون أي قيود على الحضور، نافياً ما تردد مؤخراً بشأن اشتراط الحصول على رمز QR Code للدخول.

وشيعت اليوم جنازة أمير الغناء العربى الفنان الكبير هانى شاكر، من مسجد أبو شقة في اكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والمشاهير في وداع مهيب يليق بمكانة فنان عظيم أثرى الساحة الموسيقية بتاريخه الفني على مدار أكثر من 40 عاما، قدم خلالها الراحل نجاحات كبيرة.

وفاة هانى شاكر 

ورحل هاني شاكر رحل عن عالمنا الأحد الماضي بعد معاناته الأخيرة مع المرض داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

ودخل الفنان، المستشفى، نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، كان قد تعرّض لها من قبل، حيث يعاني من وجود «جيوب» (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف.

وتعرّض هاني شاكر لنزيف شديد، وتم نقل كميات من الدم له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق «الأشعة التداخلية»، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل. 

وفي صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى، وتوقّف القلب لمدة 6 دقائق، وتمت إعادة إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات إنعاش في المرة نفسها.

وقرر الدكتور عبد الرحمن لطفي إجراء العملية الجراحية في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة.

وأُجريت العملية الجراحية بنجاح، وتم نقله إلى العناية المركزة، حيث كان تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم. 

وبعد الإفاقة، كان في وعيه الكامل، وتعرّف على زوجته السيدة نهلة وابنه شريف والفريق المعالج، وبدأ بالفعل مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة. 

ونظرًا لطول فترة بقائه في العناية المركزة (حوالي 20 يومًا)، حدث ضعف عام في عضلات الجسم، ومن هنا جاء قرار السفر إلى الخارج إلى مستشفى متخصص في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

ولم يكن سفر الفنان هاني شاكر لاستكمال العلاج فقط دقيقًا، بل كان الهدف الأساسي هو التأهيل الطبي المتكامل.

 وقد تم دفن جثمان الفقيد بمقابر العائلة بطريقة الواحات بمدينة 6 أكتوبر، على ان يتم العزاء غدا الخميس عقب صلاة المغرب بمسجد أبو شقة بأكتوبر .

هاني شاكر مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عزاء هانى شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

ترشيحاتنا

أرشيفية

مقـ.تل قيادي بارز في قوات درع السودان

الدكتورة سمر الأهدل

اعتماد تمويل مشروعات مصرية في مجال التحول الأخضر من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط

علم فلسطين

إيطاليا تطلق مبادرة بقيمة 1.5 مليون يورو لدعم المدارس التي تستقبل طلابا من غزة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

أسعار كيا برايد موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏

وصلة رقص على المسرح.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد