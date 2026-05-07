قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التواء المبابيض.. هل يشكل خطرا محتملا عليكِ؟
استشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة
«لو أثقلتك الهموم وغلبك الضيق».. ردّد هذا الدعاء النبوي
الحكومة: سداد 714 مليون دولار لشركات البترول الأجنبية.. والانتهاء من المديونية قريبا
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي سريعاً
الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة.. ربا أم تجارة مشروعة؟
بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
كوريا الشمالية: لسنا ملزمين بأي معاهدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية
أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟
الإخوان والقاعدة وداعش.. واشنطن تعلن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب
أمير هشام: ممدوح عباس كان مجهز "شنطة فلوس" للاعبي الزمالك في لقاء القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطريقة موثرة.. أحمد عبد الله محمود يتحدث عن والده الراحل في ندوة صدى البلد

بطريقة موثرة أحمد عبد الله محمود ع يتحدث عن والده الراحل في ندوة خاصة بـ«صدى البلد»
بطريقة موثرة أحمد عبد الله محمود ع يتحدث عن والده الراحل في ندوة خاصة بـ«صدى البلد»
اسماعيل الشيخ

تحدث الفنان أحمد عبد الله محمود بتأثر شديد عن والده الفنان القدير  الراحل عبد الله محمود، خلال ندوة خاصة أقيمت داخل موقع صدى البلد، مؤكدًا أن اسم والده يمثل بالنسبة له مسؤولية كبيرة وتاريخًا فنيًا وإنسانيًا يسعى للحفاظ عليه طوال الوقت.

وقال أحمد عبد الله محمود، خلال حديثه في الندوة، إن أكثر ما يشغل تفكيره ليس الخوف على نفسه أو مستقبله الفني، وإنما الحفاظ على السيرة الطيبة التي تركها والده في قلوب الناس، مضيفًا:
«أنا مش بخاف على نفسي.. بخاف على اسم والدي اللي حافظ عليه دايمًا، والناس بتحبه لحد النهارده بسبب أخلاقه واحترامه وفنه الحقيقي.. الله يرحمه».

وأوضح أن الفنان الراحل عبد الله محمود كان يمتلك شخصية قوية ومختلفة، وكان ينتمي إلى جيل تربى على القيم والرجولة وتحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن أساليب التربية قديمًا كانت تختلف كثيرًا عن الوقت الحالي.

وأضاف أحمد:
«مكنش فيه تربية حديثة زمان.. كان فيه إيد تضرب وإيد تحضن، وده اللي خلانا نتعلم الصح والغلط ونفهم يعني إيه احترام وأصول».

وتابع حديثه عن والده قائلًا إن الراحل رغم عصبيته أحيانًا، إلا أنه كان يحمل قلبًا طيبًا ومشاعر إنسانية كبيرة، وكان معروفًا بجدعنته وشهامته ومساندته لكل من حوله، سواء داخل الوسط الفني أو خارجه.

وأكد نجل الفنان الراحل أن والده كان عاشقًا للطبيعة والهدوء والتأمل، وكان يجد راحته النفسية بعيدًا عن الضوضاء والصخب، موضحًا أن تلك الصفات انعكست على شخصيته وأدائه الفني الصادق الذي وصل إلى الجمهور ببساطة شديدة.

وقال أحمد عبد الله محمود:
«والدي كان إنسان بجد قبل ما يكون فنان.. جدع جدًا وشهم، ويحب الطبيعية والتأمل، وكان عنده صفاء غريب يخلي أي حد يقرب منه يحبه».

وأشار إلى أن الفنان الراحل ترك أثرًا كبيرًا في نفوس كل من تعامل معه، بسبب صدقه وتواضعه والتزامه، مؤكدًا أن الجمهور لا يزال يتذكر أعماله حتى اليوم لأنها خرجت من قلبه ووصلت بصدق إلى الناس.

واختتم أحمد عبد الله محمود حديثه برسالة مؤثرة عن والده، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للفنان ليست فقط في عدد أعماله، وإنما في سيرته وأخلاقه ومحبة الناس له بعد رحيله، مضيفًا أن والده سيظل بالنسبة له القدوة والداعم الحقيقي حتى بعد رحيله.

احمد عبد الله محمود اخبار الفن نجوم الفن صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

سؤال يثير الجدل

مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

الدولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار.. وهذه قيمته في بنك مصر

وزير الصحة

مصدر يكشف حقيقة ترك وزير الصحة قاعة اجتماع النواب غاضبا

ترشيحاتنا

بوجاتي

بأرخص سعر.. أول سيارة بوجاتي صينية تبهر العالم

تفكيك المركبات المغرب

المغرب تفتتح أول مصنع تفكيك مركبات في أفريقيا والشرق الأوسط

سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 الجديدة

مواصفات كاي ي اى5 موديل 2026 الجديدة

بالصور

بوسي تثير الجدل بجمالها وأناقتها فى أحدث إطلالة

بوسي تثير الجدل بجمالها و إناقتها فى اخر إطلالة
بوسي تثير الجدل بجمالها و إناقتها فى اخر إطلالة
بوسي تثير الجدل بجمالها و إناقتها فى اخر إطلالة

بخصر منحوت.. سارة سلامة تثير الجدل فى أحدث ظهور

بخصر منحوت..سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
بخصر منحوت..سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
بخصر منحوت..سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها

التواء المبابيض.. هل يشكل خطرا محتملا عليكِ؟

التواء المبابيض.. الاعراض و الاسباب انتبه لها
التواء المبابيض.. الاعراض و الاسباب انتبه لها
التواء المبابيض.. الاعراض و الاسباب انتبه لها

أسعار فورد فوكس موديل 2021 المستعملة في مصر

فورد فوكس
فورد فوكس
فورد فوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد