هشام ماجد يحتفل بتحقيق فيلمه برشامة 200 مليون جنيه

نشر الفنان هشام ماجد ، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث احتفل مع جمهوره بتحقيق فيلم “برشامة” إيرادات بلغت قيمتها 200 مليون جنيه.

واكتفى هشام ماجد ، بالتعليق على الصورة قائلا : "الحمد لله".

قصة فيلم برشامة

تدور أحداث فيلم برشامة فى يوم امتحان اللغة العربية فى لجنة الثانوية العامة (منازل)، يتوفى المشرف أثناء الامتحان، ويحاول الطلاب إخفاء الأمر، على أمل الغش، المشكلة أن لا أحد يعرف الإجابات، ووسط هذه الفوضى، نشاهد طالبًا متفوقًا مهووسًا بالانضباط، وابن العمدة غبيًا للغاية مصممًا على النجاح بأى ثمن، وراقصة تسعى للحصول على شهادة للعمل فى الخارج، وامرأة فى الستين من عمرها تطمح لزيادة معاشها التقاعدى، ومجرمًا سابقًا يائسًا للنجاح ليتزوج، من خلال خطط عبثية، وفوضى ويتحول الامتحان إلى كارثة كوميدية.

فيلم برشامة من بطولة النجوم هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد، من إخراج خالد دياب وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب.