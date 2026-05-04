فيلم برشامة يتصدر التريند لهذا السبب

تصدر فيلم برشامة للفنان هشام ماجد تريند جوجل بعد النجاح الكبير الذى حققه الفيلم خلال فترة عرضه حيث استطاع ان ينتزع المركز الثاني فى الأكثر تحقيقا للإيرادات بالسينما المصرية.

وقفز فيلم برشامة بإجمالى إيراداته بعد 46 ليلة عرض إلى 195مليونا و471 ألف جنيه، مقابل بيع مليون و401 ألف تذكرة.

قصة فيلم برشامة

تدور أحداث فيلم برشامة فى يوم امتحان اللغة العربية فى لجنة الثانوية العامة (منازل)، يتوفى المشرف أثناء الامتحان، ويحاول الطلاب إخفاء الأمر، على أمل الغش، المشكلة أن لا أحد يعرف الإجابات، ووسط هذه الفوضى، نشاهد طالبًا متفوقًا مهووسًا بالانضباط، وابن العمدة غبيًا للغاية مصممًا على النجاح بأى ثمن، وراقصة تسعى للحصول على شهادة للعمل فى الخارج، وامرأة فى الستين من عمرها تطمح لزيادة معاشها التقاعدى، ومجرمًا سابقًا يائسًا للنجاح ليتزوج، من خلال خطط عبثية، وفوضى ويتحول الامتحان إلى كارثة كوميدية.

فيلم برشامة من بطولة النجوم هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد، من إخراج خالد دياب وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب.