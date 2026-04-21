تجاوز الـ 100 مليون.. برشامة يحقق إيرادات مرتفعة في ثاني أسابيع عرضه بالسعودية

تصدر فيلم برشامة، شباك التذاكر في السينما السعودية، للأسبوع الثاني على التوالي .

وحقق الفيلم 7 ملايين و800 ألف ريال سعودي، وهو ما يتخطي الـ 100 مليون جنيه مصري.

فيلم برشامة من بطولة النجوم هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد.





وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.



فيلم برشامة من إخراج خالد دياب وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب ومن إنتاج شركتيّ سكاي ليميت وفيلم سكوير، وتوزيع خارجي أفلام أورينت.