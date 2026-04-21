قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة فريد الأطرش وسامية جمال وتنبؤه بوفاته

فريد الأطرش
فريد الأطرش
أحمد إبراهيم

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنان فريد الأطرش، الذى ولد في 21 أبريل عام 1917، بـ بلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، ورحل عن عالمنا في عام 1974، بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز الـ 64 عامًا.

حياة فريد الأطرش

ينتمي فريد إلى آل الأطرش وهم أمراء وإحدى العائلات العريقة في جبل العرب جنوب سوريا هذه المنطقة المسماه "جبل الدروز" أيضا نسبة لسكانها الدروز.. والده فهد فرحان إسماعيل الأطرش من جبل العرب في سوريا، تزوج ثلاث مرات: الأولى سنة 1899 وكانت زوجته طرفة الأطرش وأنجب منها ابنه طلال، والثانية سنة 1909 وكانت زوجته علياء المنذر، وأنجب منها خمسة أولاد: ثلاثة ذكور وهم: أنور وفريد وفؤاد وبنتان وهما: وداد وآمال التي غدت فيما بعد المطربة الشهيرة أسمهان.

فريد الأطرش وسامية جمال

وظهرت الفنانة سامية جمال، فى لقاء تليفزيونى نادر، عن تعاونها بشكل مستمر مع الفنان فريد الاطرش، حيث أكدت أنه بالرغم من صداقتهما الوطيدة، إلا أنهما كانوا يحرصان على عدم إزالة الألقاب بينهما خلال التصوير، كما كانا يدللان بعضهما خارج حدود العمل نظرًا للصداقة التى تجمعهما.

وأوضحت أن آخر لقاء جمع بينهما كان قبل وفاته، بما يقرب من الشهر والنصف وهو ما أسعدها للغاية، مؤكدة أنه أكد لها خلال هذه الجلسة أنه يشعر بالتعب والضيق الشديد.

فريد الأطرش وتنبؤه بوفاته

في شهر فبراير من عام 2019، كشف الفنان حسين فهمي، في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية dmc، موقفًا مع الراحل فريد الأطرش، كان الأخير فيه يستشعر وفاته في الأيام الأخيرة وتنبأ بها.

وقال حسين فهمي، في اللقاء إنه تم ترشيحه لبطولة فيلم «نغم في حياتي» مع فريد الأطرش، موضحًا أنه كان رافضًا لتقديم ذلك العمل، ولكن عند رؤيته للفنان الراحل وافق على تقديم هذا العرض.

وأوضح حسين فهمي: «مكنتش موافق على الفيلم، ولما قابلت فريد الأطرش في إحدى الحفلات، قال لي: متشكر يا حسين إنك وافقت علشان ممكن يكون آخر دور لي في حياتي».

وأضاف فهمي خلال لقائه مع إسعاد يونس، أن التصوير لم يكتمل بالفعل، لوفاة فريد الأطرش خلاله.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

الذباب
الذباب
الذباب

مهرجان كان 79

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

