تركي آل الشيخ يودّع حياة الفهد بكلمات مؤثرة: إرث خالد لا يُنسى

نعي تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية الفنانة الكويتية حياة الفهد التي توفيت اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب الـ الشيخ من خلال حسابه الشخصي اكس :" إنا لله وإنا إليه راجعون..‏بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره ‏ننعى وفاة الفنانة القديرة حياة الفهد‬⁩ ‏التي وافتها المنية اليوم بعد معاناةٍ مع المرض،‏إثر مسيرةٍ حافلة بالعطاء الفني والإنساني،‏وتركت إرثًا خالدًا سيبقى في ذاكرة الأجيال..‏نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.



تُعد الفنانة الكويتية الراحلة حياة الفهد واحدة من أبرز رموز الدراما الخليجية وأكثرها تأثيرًا، إذ استطاعت عبر مسيرتها الفنية الطويلة أن تترك بصمة واضحة في وجدان المشاهد الخليجي والعربي، من خلال أعمال جمعت بين العمق الاجتماعي والطرح الإنساني، مع لمسة كوميدية أحيانًا وتراجيدية في أحيان أخرى. وقد اشتهرت الفهد بقدرتها على تجسيد شخصيات مركبة تعكس واقع المجتمع، خصوصًا قضايا المرأة والأسرة والصراعات الاجتماعية.