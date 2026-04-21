ما هو المرض المتسبب في وفاة حياة الفهد؟

تصدر اسم الفنانة الكويتية محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أنباء عن وفاتها عقب صراع مع المرض، ما أثار حالة واسعة من التساؤلات حول طبيعة حالتها الصحية في أيامها الأخيرة.

ما المرض الذي عانت منه حياة الفهد؟

بحسب ما تم تداوله في تقارير إعلامية متقاطعة، فإن الحالة الصحية للفنانة الراحلة شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة إصابتها بـ جلطة دماغية، وهي من أخطر الحالات الطبية التي تصيب المخ وتؤثر بشكل مباشر على وظائفه الحيوية.

أكد الدكتور أسراء عبد الفتاح احصائي مخ و اعصاب من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن الجلطة الدماغية تحدث نتيجة انقطاع أو ضعف تدفق الدم إلى الدماغ، ما يؤدي إلى تلف سريع في خلايا المخ، خاصة إذا لم يتم التدخل الطبي بشكل عاجل. وتشير المعلومات إلى أن الحالة دخلت مرحلة حرجة، استدعت نقلها إلى العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

تطورات الحالة الصحية قبل الوفاة

وأفادت مصادر متداولة أنها عانت من مضاعفات صحية متقدمة خلال الأيام الأخيرة، تمثلت في:

صعوبة في الكلام والحركة

ضعف عام في وظائف الجسم

تدهور تدريجي في الوعي

وهي أعراض شائعة في حالات الجلطات الدماغية المتقدمة، خاصة لدى كبار السن، حيث تصبح فرص التعافي أقل مع تزايد المضاعفات.

لماذا تُعد الجلطة الدماغية مرضًا صامتًا؟

يطلق الأطباء على الجلطة الدماغية وصف المرض الصامت، لأنها قد تبدأ بأعراض بسيطة أو غير ملحوظة، مثل:

صداع مفاجئ

دوخة أو فقدان توازن

تنميل في أحد جانبي الجسم

لكنها قد تتطور بسرعة إلى حالة مهددة للحياة إذا لم يتم التعامل معها فورًا.

تحذير طبي مهم

تسلّط هذه الحالة الضوء على أهمية الانتباه للأعراض المبكرة، خاصة لدى النساء وكبار السن، حيث تؤكد الدراسات أن:

ارتفاع ضغط الدم

مرض السكري

التوتر المزمن

قلة الحركة

تُعد من أبرز عوامل الخطر التي تزيد احتمالية الإصابة بالجلطات.