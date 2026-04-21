سعد الدين الهلالي: الخلع ليس طلاقاً ويمكن تكراره بلا عدد لإنقاذ الأسر من المحاكم
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما هو المرض المتسبب في وفاة حياة الفهد؟

حياة الفهد
حياة الفهد

تصدر اسم الفنانة الكويتية محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أنباء عن وفاتها عقب صراع مع المرض، ما أثار حالة واسعة من التساؤلات حول طبيعة حالتها الصحية في أيامها الأخيرة.

ما المرض الذي عانت منه حياة الفهد؟

بحسب ما تم تداوله في تقارير إعلامية متقاطعة، فإن الحالة الصحية للفنانة الراحلة شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة إصابتها بـ جلطة دماغية، وهي من أخطر الحالات الطبية التي تصيب المخ وتؤثر بشكل مباشر على وظائفه الحيوية.

أكد الدكتور أسراء عبد الفتاح احصائي مخ و اعصاب من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن الجلطة الدماغية تحدث نتيجة انقطاع أو ضعف تدفق الدم إلى الدماغ، ما يؤدي إلى تلف سريع في خلايا المخ، خاصة إذا لم يتم التدخل الطبي بشكل عاجل. وتشير المعلومات إلى أن الحالة دخلت مرحلة حرجة، استدعت نقلها إلى العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

تطورات الحالة الصحية قبل الوفاة

وأفادت مصادر متداولة أنها عانت من مضاعفات صحية متقدمة خلال الأيام الأخيرة، تمثلت في:

  • صعوبة في الكلام والحركة
  • ضعف عام في وظائف الجسم
  • تدهور تدريجي في الوعي

وهي أعراض شائعة في حالات الجلطات الدماغية المتقدمة، خاصة لدى كبار السن، حيث تصبح فرص التعافي أقل مع تزايد المضاعفات.

لماذا تُعد الجلطة الدماغية مرضًا صامتًا؟

يطلق الأطباء على الجلطة الدماغية وصف المرض الصامت، لأنها قد تبدأ بأعراض بسيطة أو غير ملحوظة، مثل:

  • صداع مفاجئ
  • دوخة أو فقدان توازن
  • تنميل في أحد جانبي الجسم

لكنها قد تتطور بسرعة إلى حالة مهددة للحياة إذا لم يتم التعامل معها فورًا.

تحذير طبي مهم

تسلّط هذه الحالة الضوء على أهمية الانتباه للأعراض المبكرة، خاصة لدى النساء وكبار السن، حيث تؤكد الدراسات أن:

  • ارتفاع ضغط الدم
  • مرض السكري
  • التوتر المزمن
  • قلة الحركة

تُعد من أبرز عوامل الخطر التي تزيد احتمالية الإصابة بالجلطات.

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

