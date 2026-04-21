في ذكرى رحيل سيد مكاوي.. سيرة صوت لم يعرف الغياب

"الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة ..ماليين الشوادر يابا من الريف والبنادر" ...بهذه الكلمات التي حفظها المصريون عن ظهر قلب، يبدأ حضور سيد مكاوي في الذاكرة، لا كملحن فقط، بل كصوت شكل وجدان شعب كامل.

لم تكن "الليلة الكبيرة" مجرد أوبريت، بل كانت مرآة لعالمه الفني الذي انحاز دائما للناس البسطاء، وعكس تفاصيل حياتهم بروح صادقة وبساطة عميقة ، وفي ذكرى رحيله، نستعيد رحلة شيخ الملحنين الذي خرج من أزقة السيدة زينب ليصنع تراثا موسيقا خالدا، ما زال يتردد صداه في كل بيت مصري.

ولد سيد مكاوي في 8 مايو 1928 بحي الناصرية في السيدة زينب بالقاهرة، لأسرة بسيطة، فقد بصره في سن مبكرة إثر إصابته بالتهاب في عينيه ،وعالجته والدته بطريقة خطئة كانت شائعة في ذلك الوقت (وضع البن في العينين ) ففقد بصره بالكامل ، حفظ القرآن الكريم كاملا وعمل مقرئا ومؤذنا في مساجد الحي مثل مسجد أبو طبل ومسجد الحنفي.

في شبابه، انجذب إلى عالم الإنشاد الديني، متأثرا بكبار المنشدين مثل الشيخ إسماعيل سكر والشيخ مصطفى عبد الرحيم، وامتلك ذاكرة موسيقية نادرة مكنته من حفظ الأدوار والموشحات من أول مرة ، ولعبت والدته دورا مهما في تشكيل وعيه الفني، إذ كانت تشتري له الأسطوانات القديمة التي نهل منها تراث عمالقة الموسيقى الشرقية.

شكلت صداقته مع الأخوين إسماعيل ومحمود رأفت نقطة تحول في حياته ، لامتلاكهما مجموعة واسعة من الأسطوانات التي ضمت أعمال كبار الملحنين، كما كانا يعزفان على آلات مثل القانون والكمان، ويستضيفان جلسات موسيقية غنية ساعدت مكاوي على الحفظ والتعلم ، فكون معهم ما يشبه التخت الموسيقي، وكانت هذه المرحلة حجر الأساس في بناء شخصيته الفنية.

دخل مكاوي الإذاعة المصرية في أوائل الخمسينات كمطرب، وقدم الأدوار والموشحات التراثية على الهواء مباشرة ، ولم تمض فترة طويلة حتى بدأ يكلف بتقديم أغان خاصة، وكانت المفارقة أن أولى أغانيه لم تكن من ألحانه ، حتى شهد منتصف الخمسينات التحول الحقيقي حين اعتمدته الإذاعة ملحنا، فبدأ بتلحين الأغاني الدينية التي قدمها بصوت الشيخ محمد الفيومي، قبل أن يتوسع إلى الأغنية الشعبية والوطنية ، متعاونا مع الشاعر صلاح جاهين، الذي أصبح رفيق مشواره الفني، ومع عدد كبير من الأصوات.

جاءت شهرة مكاوي من ألحان بسيطة عميقة الجذور، مثل "اسأل مرة عليا" لمحمد عبدالمطلب و"مبروك عليك يا معجباني يا غالي " لشريفة فاضل ، والتي لفتت الأنظار إلى موهبة ملحن مختلف، يمزج بين التعبير الشعبي والطرب الأصيل، متأثرا بمدرستي سيد درويش وزكريا أحمد ، ثم تدفقت بعد ذلك طلبات التعاون من كبار المطربين، فلحن لأسماء بارزة مثل أم كلثوم، ليلى مراد، شادية، نجاة الصغيرة، صباح، وردة الجزائرية، وسميرة سعيد، مقدما عشرات الأغاني التي أصبحت علامات في تاريخ الموسيقى العربية، من أبرزها "يا مسهرني" التي كانت آخر ما غنته أم كلثوم.

لم يكتف شيخ الملحنين بالأغنية التقليدية، بل كان صاحب رؤية تطويرية في الإذاعة، حيث أدخل فكرة المقدمات الغنائية للمسلسلات الإذاعية، وقدم عشرات التترات التي اتسمت بالطابع الكوميدي وخفة الظل، كما كان له دور رائد في الأغاني الجماعية، حيث كسر القاعدة السائدة التي كانت تفضل الصوت الفردي، وقدم أعمالا جماعية ذات مضمون اجتماعي وشعبي.

تبقى تجربة "المسحراتي" واحدة من أهم محطات مكاوي، حين تعاون مع الشاعر فؤاد حداد، وقرر تقديم العمل بصوته معتمدا فقط على إيقاع الطبلة دون فرقة موسيقية ، مما حقق نجاحا ساحقا، وتحول إلى تراث رمضاني سنوي، استطاع من خلاله توثيق تفاصيل الحياة المصرية ببساطة وعمق، ليصبح صوته جزءا من ذاكرة الشهر الكريم.

كان حاضرا أيضا في لحظات الوطن الكبرى، فقدم خلال العدوان الثلاثي 1956 أغنية “ح نحارب”، كما عبر عن مأساة قصف مدرسة بحر البقر بأغنية "الدرس انتهى لموا الكراريس"، إضافة إلى أعمال وطنية أخرى جسدت نبض الشارع المصري والعربي.

وفي أواخر الستينات، دخل مكاوي مجال المسرح الغنائي، بداية من أوبريت "القاهرة في ألف عام"، ثم "الحرافيش"، وصولا إلى أعمال خالدة مثل "الليلة الكبيرة"، التي تعد واحدة من أهم أيقونات المسرح الغنائي ومسرح العرائس في مصر، كما قدم ألحانا لمسرحيات عديدة، مؤكدا قدرته على التنوع بين الغناء الفردي والجماعي والاستعراضي.

من أبرز إنجازاته أيضا " رباعيات" صلاح جاهين ، التي شكلت حالة فنية خاصة ، وبرنامج "نور الخيال وصنع الأجيال" الذي وثق تاريخ القاهرة شعريا وغنائيا ، كما لحن مجموعة من التسابيح الدينية وأسماء الله الحسنى، مؤكدا تفوقه في هذا اللون الذي بدأه منذ الطفولة.

حصل سيد مكاوي على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى، إلى جانب عدد كبير من شهادات التقدير، تقديرا لإسهاماته في إثراء الموسيقى العربية.

وعن حياته الشخصية ، تزوج الراحل عام 1961 من الفنانة التشكيلية زينات خليل، التي كانت تمثل له السند الحقيقي في حياته، وكان يصفها دائما بأنها "عينيه التي يرى بها"، في إشارة إلى دورها الكبير في دعمه وتعويضه عن فقدان البصر ، ورزقا بابنتين هما السفيرة إيناس مكاوي رئيس بعثة الجامعة العربية في روما ، والكاتبة الصحفية أميرة مكاوي.

في سنواته الأخيرة، عاد مكاوي بقوة إلى الغناء، وقدم حفلات ناجحة بصوته، محققا حلمه القديم بأن يكون مطربا جماهيريا ، حتي رحيله في 21 أبريل 1997، عن عمر يناهز 70 عاما بعد رحلة فنية طويلة، تاركا إرث موسيقيا ثريا يضم مئات الألحان والأعمال العالقة في وجدان الجمهور.

أغنية "يا حلاوة الدنيا ..يا حلاوة " كلمات تبدو بسيطة، لكنها تلخص فلسفة سيد مكاوي، الذي رأى في الحياة ما يستحق الغناء حتى في أصعب لحظاتها . رحل الرجل، وبقيت الحكاية، وبقيت ألحانه شاهدا على أن النهاية الحقيقية ليست في الموت، بل في الغياب عن الذاكرة… وهو ما لم يحدث أبدا .