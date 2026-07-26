أوكرانيا: مقتل وإصابة 6 أشخاص في هجوم بمسيرة على تشيرنيهيف

قتل شخصان وأصيب 4 آخرون في هجوم بمسيرة روسية استهدف متجرا في أحد احياء مدينة تشيرنيهيف في أوكرانيا، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأكد دميترو بريجينسكي رئيس الإدارة العسكرية لمدينة تشيرنيهيف، أن الهجوم أسفر عن حالتي وفاة، بينهما طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وأدى إلى إصابة 4 آخرين، أحدهم في حالة حرجة. وتعمل خدمات الطوارئ في موقع الحادث، وفقا لصحيفة "كييف بوست" الأوكرانية.

جاء الهجوم على تشيرنيهيف في أعقاب سلسلة من الضربات النهارية والليلية في جميع أنحاء أوكرانيا، والتي تسببت في وقوع المزيد من الضحايا وأضرار في البنية التحتية.

وفي وقت سابق من بعد ظهر اليوم، أطلقت القوات الروسية قنابل جوية موجّهة على مدينة زابوريجيا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 6 آخرين.

ضربت القنابل الموجّهة محطة وقود ومرافق مستودعات، مما أدى إلى تدمير مركب. كما تسببت الموجة الإنفجارية والحطام المتساقط في إلحاق أضرار بمبنى سكني متعدد الطوابق ومؤسسة تعليمية مجاورة. وبدأ مكتب المدعي العام تحقيقاً أولياً في الحادث تحت تصنيف جريمة حرب أدت إلى الموت.

جاءت هذه الهجمات النهارية بعد قصف مكثف ليلية بالطائرات المسيرة والصواريخ.