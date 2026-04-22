انطلاق المؤتمر الدولي الثامن للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

انطلق صباح اليوم المؤتمر الدولي الثامن للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، تحت عنوان "المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات- جسور عبر الحدود" والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبحضور د. حسام عثمان، نائبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. سلامة داود، رئيس جمعة الأزهر ونائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ود عمرو عزت سلامة، رئيس اتحاد الجامعات العربية، والبروفيسور مايكل ميليجان، المدير التنفيذي لمنظمة الابت "ABET" وهي المنظمة الدولية المسئولة عن اعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا عالميا ود إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبحضور لفيف من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وخبراء التعليم الدوليين.

وصرح الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أن اليوم نضع حجر الزاوية للتعليم المصري من خلال الإطار الوطني للمؤهلات للانتقال من التركيز فقط على المؤهلات الكاملة إلى المؤهلات المصغرة وهي شهادات تعليمية قصيرة تركز على مهارات محددة خلال فترة قصيرة لإتقان هذه المهارة والجدارة ومكملة للمؤهلات الطويلة، وتدعم منظمة التعليم المعرفي للتحول إلى التعليم القائم على المهارات والجدارات والتي أصبحت لها وضع خاص على مستوي العالم في نظم التعليم خاصة في التوظيف والتعلم مدى الحياة وربط التعليم بسوق العمل.

وأضاف عشماوي ان اليوم نعلن اطلاق السجل الوطني للمؤهلات المصرية على الانترنت اسوة بالدول المتقدمة والتي تضم المؤهلات الكاملة الجامعية والمصغرة والتي تعتبر مصر من الدول الرائدة في هذا الصدد من خلال تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات.