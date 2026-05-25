نائب محافظ مطروح يتفقد موقف مرسى مطروح الإقليمي | صور

تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، يرافقه المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، موقف سيارات الأجرة بالكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح لمتابعة انتظام العمل به وتوفير الخدمات للمواطنين.

تكدس المسافرين بالموقف

وتابع نائب المحافظ خلال الجولة توافر سيارات الأجرة المخصصة للسفر إلى خارج المحافظة، في ظل زيادة الإقبال وتكدس أعداد العمال والوافدين الراغبين في العودة إلى محافظاتهم لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، .

الدفع بعدد اضافى من الاتوبيسات

وجة بالتنسيق مع مسؤولي شركة أتوبيس غرب الدلتا للدفع بعدد إضافي من الأتوبيسات، لمواجهة الكثافات المتوقعة في حركة الركاب خلال فترة العيد، والتيسير على المواطنين في التنقل والسفر من وإلى المحافظة.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، بتوفير الخدمات والتيسير على المواطنين، خاصة مع الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.