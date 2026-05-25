توريد 22 ألف طن قمح بمطروح وتحقيق 111% من المستهدف

أعلنت مديرية التموين بمحافظة مطروح تحقيق 111% من المستهدف في موسم توريد القمح 2026، بصوامع مدينة الحمام.

22 الف طن

حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة حتى صباح اليوم الإثنين 25 مايو 2026 نحو 22 ألفًا و242 طنًا و35 كجم، من خلال

غرفة عمليات لاستلام الاقماح

وأكدت المديرية، في بيان لها، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين بمطروح، لمتابعة أعمال التوريد والمرور المستمر على مواقع الاستلام، مع التشديد على سرعة صرف مستحقات الموردين خلال المدة المحددة.

واشارت استمرار المتابعة اليومية تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، مع انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين وتذليل أي عقبات أمام عمليات التوريد.