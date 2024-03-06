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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رقم صادم|كم مرة تزوج والد الفنانة سهام جلال؟ وهذا سبب عقدتها من الزواج

سهام جلال
سهام جلال

قالت الفنانة سهام جلال إنها تستحق مكانة بين النجمات، لكن الظروف لم تساعدها على الوصول إلى المكانة التي تستحقها طول السنوات الماضية.

سهام جلال 

ماذا قالت سهام جلال عن البطولة المطلقة؟

وأضافت سهام جلال خلال لقائها ببرنامج تفاصيل، مع الإعلامية نهال طايل: "بعض النجمات ساعدهم الحظ عشان يستمروا بقوة مثل الفنانة ياسمين صبري".

وأضافت: "لما يكون عندك فرصة وتلاقي حد يعمل من الفنانات دي نجوم يبقى خلاص حققت اللى نفسها فيه، ولما بتطلع صف أول مش هتلاقي حد يطلعها منها، وأنا مكنش عندي منتج أو زوج يصرف عليا علشان أكون بطلة مطلقة لعمل رغم أني استحق ده".

ماذا طلبت من أشرف زكي

وتابعت: "شركة العدل جروب صنعت من نيللي كريم نجمة رغم أنها لم تكن بنفس الموهبة في بدايتها الفنية، واختتمت حديثها: "أتمنى أن ينظر الدكتور أشرف زكي إلينا بعين الرأفة".

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لجأت لـ تيك توك علشان اشتغل

وكشفت الفنانة سهام جلال، حقيقة غيابها عن الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة، قائلة: هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، لأن آخر أعمالي الدرامية كان عام 2017 عن مسلسل عوالم خفية مع الفنان القدير عادل إمام.

وأضافت سهام جلال "جيت على نفسي في فيلم حرب أطاليا، ومضيت بأقل من أجري وتقاضيت 25 ألف جنيه بس وصرفت الباقي من جيبي".

وتابعت: لجأت إلى إنشاء وتصوير فيديوهات لي على تطبيق التيك توك، لأن المنتجين أصبحوا الآن يختارون البلوجر، وأصحاب الفيديوهات الذين يمتلكون عددا كبيرا من المتابعين، وعملت كده عشان أفضل موجودة، ومكانش قدامي غير كده عشان الناس متنسانيش.

سهام جلال 

أبويا اتزوج 5 مرات

ويذكر أن الفنانة سهام جلال أكدت أن والدها كان يعمل تاجر خردة، وتزوج 5 مرات وكان هو سبب عقدتها من الزواج.

قبلة أحمد السقا

وتابعت سهام متحدثة عن افتتاح فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، الذي تسبب في أزمة مع خطيبها بسبب مشهد القبلة مع أحمد السقا، قائلة: ”خطيبي مكنش يعرف مشهد القبلة ولما شافه ف الافتتاح ساب الفيلم ومشي ومكنش راضي يكلمني”.

وتابعت أنه لم يصالحها إلا بعد شهرين من افتتاح الفيلم.

وكشفت عن أنها كانت ستقوم بدور غادة عادل في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية ولكن تم استبعادها لأنها أطول من هنيدي.

ولأول مرة تكشف عن أجرها في فيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية قائلة: ” أجري عن دروي في هذا الفيلم كان ألف جنيه، وكان دورا مهما لي، وبعده جاء لي أدوار إغراء كثيرة”.

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