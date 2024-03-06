مسار إجبارى يحيى حفلًا بـ 6 أكتوبر .. غدًا

يستعد فريق مسار إجباري لإحياء حفل غنائي غدا الخميس 7 مارس بأحد المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

واحتفت مسار إجباري مؤخرا بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد "نص الحاجات" الذي يتوج رحلتها الموسيقية الممتدة لأكثر من عشرين سنة عبر رابع ألبوماتها والذي ضم أغنيات "آسف" و"نص الحاجات" و"بقيت غريب

وأكد الفنان هاني الدقاق في تصريحات لـ «صدى البلد» أنه يحضر حاليًا لألبوم جديد من المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة.

وقال إن الفريق يعكف على اختيار أغاني الألبوم من وسط العديد من الأغاني الموجودة معهم، وأنه من المتوقع أن يكون ألبومًا كاملاً وليس ميني ألبوم ويطرح أغانيه سينجل.

يُذكر أن فرقة "مسار إجباري" طرحت أغنية آسف ختاماً لألبوم "نص الحاجات" والذي ضم 4 أغنيات سينجل قبل "آسف" وهي: " نص الحاجات، شكرًا، بقيت غريب، بكلمة".