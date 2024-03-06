الحكم اليوم على محمد رمضان.. تفاصيل

تصدر اليوم محكمة الجيزة حكمها فى معارضة محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

وطالب محمد رمضان الجلسة الماضية براءته استنادا على ـن الواقعة لها صورة ـخرى والقبول والإلغاء والبراءة وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات نفي حدوث الفعل المكون للجريمة ودفع بانتفاء أركان جريمة نشر أخبار كاذبة بركنيها النادي والمعنوي وعدم وجوب الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ودفع ببطلان الحكم المطعون لقصوره في التثبيت والخطأ في تطبيق القانون والقصور في تحقيقات النيابة العامة وعم صحة إسناد الاتهام.

وسلم الفنان محمد رمضان الجلسة الماضية نفسه إلي الأمن بمحكمة جنوب الجيزة تنفيذا لحكم صادر ضده.

وتنظر محكمة جنوب الجيزة، معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

قرار حبس محمد رمضان

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قرارًا يفيد بـ حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده واتهمه بها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.