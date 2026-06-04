رسميًا.. نيمار خارج مواجهة مصر الودية والبرازيل تستعيد 6 نجوم قبل اللقاء

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب النجم نيمار دا سيلفا عن المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب مصر، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد البرازيلي، في بيان رسمي، أن نيمار سيواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ولن يرافق بعثة المنتخب إلى مدينة كليفلاند الأمريكية، حيث سيبقى في نيوجيرسي لاستكمال جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل البدني تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأكد البيان أن اللاعب لم يصل بعد إلى الجاهزية البدنية الكاملة، وهو ما دفع الجهاز الفني والطبي لاتخاذ قرار استبعاده من المباراة المرتقبة أمام الفراعنة.

وفي المقابل، تلقى المنتخب البرازيلي دفعة قوية قبل مواجهة مصر، بعدما استعاد خدمات ستة من لاعبيه الأساسيين الذين غابوا عن المباراة الودية الأخيرة أمام بنما، والتي انتهت بفوز "السيليساو" بنتيجة 6-2.

وشهد معسكر المنتخب البرازيلي انضمام عدد من نجوم الأندية الأوروبية، يتقدمهم ثلاثي أرسنال جابرييل ماجالهايس وجابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس، إلى جانب ثلاثي باريس سان جيرمان ماركينيوس ولوكاس بيرالدو وجابرييل موسكاردو..

ويأمل الجهاز الفني للبرازيل في الاستفادة من عودة هذا السداسي لتعويض غياب نيمار، قبل المواجهة القوية المنتظرة أمام منتخب مصر.

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر بقيادة حسام حسن مع نظيره البرازيلي في الواحدة صباح يوم الأحد 7 يونيو المقبل بتوقيت القاهرة، على الأراضي الأمريكية، ضمن البرنامج الإعدادي الأخير للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.