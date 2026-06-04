ميسي: لم أحقق أي إنجاز بمفردي طوال مسيرتي

أكد ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، أن النجاحات التي حققها طوال مسيرته الكروية لم تكن نتاج مجهود فردي، بل ثمرة عمل جماعي ودعم كبير من المحيطين به داخل وخارج الملعب.

وقال ميسي في تصريحات تلفزيونية قبل انطلاق كأس العالم، إن كرة القدم لعبة جماعية بالأساس، موضحًا: «لا يوجد شيء حققته بنفسي وحدي.. خلف كل إنجاز هناك زملاء في الفريق، وعائلة، وكثيرون آخرون ساعدوني في طريقي».

وأضاف النجم الأرجنتيني أن كل مرحلة في مسيرته كانت تعتمد على التعاون داخل الفريق، إلى جانب الدعم المستمر من الجهاز الفني وزملائه، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان عنصرًا أساسيًا في الوصول إلى البطولات والألقاب الكبرى.

وتأتي تصريحات ميسي في إطار حديثه عن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم المقبلة، واستعراض أبرز الدروس التي اكتسبها خلال مسيرته الطويلة في كرة القدم، مؤكدًا أن روح الفريق تظل العامل الأهم في تحقيق أي نجاح رياضي.