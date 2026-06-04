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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يفاوض الألماني روجر شميت لخلافة ييس توروب

ييس توروب
ييس توروب
يارا أمين

اكد الناقد الرياضي أحمد جلال أن مسئولي النادى الأهلى  دخلوا فى مفاوضات مع الألمانى روجر شميت لتولى تدريب الفريق الأحمر خلفا للدنماركي يس توروب، الذى رحل عن تدريب الأهلى.
 
وكتب أحمد جلال عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يفاوض الألماني روجر شميدت.. شتان الفارق بينه وبين غير المأسوف عليه.. توروب"

تفاصيل اتفاق الأهلي مع توروب

اتفق النادي الأهلي على فسخ التعاقد مع ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد الموسم الكارثي الذي خرج منه النادي دون تحقيق بطولات.

وتم الاتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على حصوله راتب شهر يونيو مع 3 أشهر شرط جزاء وشرط إضافي كترضية بجانب 10% من قيمة 4 اشهر لصالح وكالة المدرب.

وسيتم تحويل نصف قيمة الشرط الجزائي والمقدرة بنحو  700 ألف يورو إلى حساب توروب اليوم الخميس على أن يتم تحويل المبلغ المتبقي في القسط الثاني بعد نحو 3 أشهر.

يأتى ذلك بعد جلسة طويلة جمعت إدارة النادي الأهلي بـ المدرب أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ويستعد الأهلي للإعلان الرسمي عن رحيل المدير الفني خلال الساعات القليلة المقبلة.

احمد جلال النادى الأهلى الأهلى روجر شميت يس توروب فيسبوك

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