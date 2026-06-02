التشكيل المتوقع للمنتخب في ودية البرازيل

يستعد منتخب مصر لمواجهة البرازيل وديا، في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات الفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

تقام مباراة مصر والبرازيل الودية يوم الأحد المقبل الموافق السابع من يونيو المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، في ولاية أوهايو الأمريكية، خلال المعسكر المغلق الذي يدخله المنتخب الوطني، في إطار خطة الإعداد النهائية قبل انطلاق المونديال.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم حافظ - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - حمدى فتحى.

خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: تريزيجيه - مرموش - محمد صلاح.