بابا المجال .. رد فعل غير متوقع من محمد العدل بعد فوز الأهلي على الزمالك

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الزمالك بثلاثية نظيفة، في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة المحلية.

وكتب المنتج محمد العدل عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: "قالك متصدر لا تكلمني.. لكن ممكن أشيل منك تلاتة عادي. خدوا الدوري بس الأهلي برضه بابا المجال."

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.