تسييس مرفوض وتضليل متعمد.. البحرين تدين التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لها

أكدت البحرين رفضها القاطع للتصريحات الأخيرة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، واصفة إياها بأنها "تدخل سافر ومرفوض" في الشؤون الداخلية للمملكة، وانتهاكا واضحا لمبادئ السيادة الدولية.

جاء ذلك في بيان للخارجية البحرينية، اليوم الجمعة، نفت فيه بشكل قاطع المزاعم الإيرانية، مؤكدة أنها "تفتقر إلى المصداقية".

وشددت على أن محاولة تصوير الإجراءات القانونية والسيادية للمملكة على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان؛ تمثل "تسييسًا مرفوضًا وتضليلًا متعمدًا للحقائق".

ورصدت الوزارة البحرينية، ما وصفته بـ"السلوك المؤسف" الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل متواصل عبر العقود الماضية، محذرة من أن مثل هذا النهج "يقوض أمن واستقرار المنطقة"، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية دعوتها لطهران، بـ"الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، ووقف سياساتها التصعيدية وتصريحاتها غير المسؤولة، واحترام سيادة الدول والامتناع عن التدخل في شؤون المملكة الداخلية.



وجاء هذا البيان؛ في إطار التوترات الدبلوماسية المتصاعدة بين المنامة وطهران، وسط تأكيد مملكة البحرين على ثوابت سياستها الخارجية القائمة على احترام السيادة وعدم التدخل، ودعوتها المستمرة لحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية الدولية.