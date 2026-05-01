موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

تمر البلاد بحالة من الترقب مع اقتراب نهاية الموجة الحارة التي أثرت بشكل ملحوظ على معظم المحافظات، خاصة مناطق الصعيد التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث يمثل تراجع الموجة الحارة بداية لمرحلة جوية أكثر اعتدالاً وتوازناً، مما يفتح المجال أمام المواطنين للاستمتاع بأجواء مناسبة للحياة اليومية بأريحية أكبر.

حالة الطقس في مصر اليوم

وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الأوضاع الجوية ستبدأ بالتحسن تدريجيًا مع وصول كتل هوائية أقل سخونة إلى البلاد، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وتخفيف وطأة الطقس الحار.

وخلال الأيام المقبلة، سيكون من المتوقع استمرار الأجواء المنعشة، خاصة خلال فترات الليل الباردة نسبياً. هذا التحسن سيسهم في تعزيز جودة النوم وتقليل مشاعر الإرهاق الناتجة عن الحرارة الشديدة.



موعد انكسار الموجة الحارة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى حوالي 26 درجة مئوية، مقابل 32 درجة غد السبت.



ومن المنتظر أن يستمر هذا التراجع ليصل إلى معدل 25 درجة مئوية في الأيام التالية، مما يؤكد تحسن الأجواء بشكل ملحوظ.

ويرتبط هذا التحول المناخي بحركة الكتل الهوائية وتغيير مصادرها، مما يساعد على إنهاء سيطرة الموجة الحارة التي طالت مدتها وتسببت في بعض الصعوبات اليومية للمواطنين.



ومع هذا التغير الإيجابي، ستقترب درجات الحرارة من معدلاتها الطبيعية، مصحوبة بانخفاض الإحساس العام بالحرارة.



نصائح الأرصاد الجوية في ظل التقلبات الجوية

بالنظر إلى التقلبات المستمرة بين الليل والنهار، يشدد خبراء الأرصاد على أهمية متابعة التحديثات الجوية باستمرار.



وينصحون بالإكثار من شرب الماء وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، بالإضافة إلى ارتداء ملابس خفيفة تساعد الجسم على التهوية.

ويمثل انكسار الموجة الحارة فرصة لاستعادة المناخ المعتدل وانخفاض درجات الحرارة بنحو 6 إلى 7 درجات مئوية، مما يعكس تحسنًا عامًا في جودة الحياة اليومية ويوفر أجواء أكثر راحة للمواطنين لممارسة أنشطتهم.

تطورات الطقس في مصر

مع قرب انتهاء تأثير الموجة الحارة، تتوقع تقارير الأرصاد الجوية فترة أكثر اعتدالاً وثباتًا في درجات الحرارة.

ويمكن لهذه التحولات الإيجابية أن تنعكس على مختلف القطاعات، سواء من ناحية تسهيل الأنشطة اليومية أو تحسين أجواء العمل والحركة التجارية.



ولا يزال من الضروري متابعة تقارير الطقس لتفادي أي تقلبات مفاجئة قد تحدث نتيجة تغير الظروف المناخية بسرعة.