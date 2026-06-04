مصطفى شوقي: أغنية «غريبة الدنيا دي» بلحن بليغي الطابع

يعيش الفنان مصطفى شوقي حالة من الانتعاش الفني إذ طرح مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "غريبة الدنيا دي"، كما أطل على جمهوره عبر المسرح من خلال عرض "ابن الأصول" الذي ينتجه البيت الفني للمسرح.

وعن كواليس تحضيراته لأغنية "غريبة الدنيا دي"، قال مصطفى شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن mti": "عامل في أغنية "غريبة الدنيا دي" لحن تحسه بليغي شوية من الزمن الجميل، وكلمة حلوة بدون إيفيهات، غنوة شايفها من الزمن الجميل بشكل مواكب وعصري وسبقها مجموعة أغاني باستايل معين في الكلمات والألحان يا رب توصل للناس بشكل كويس إن شاء الله".



وتابع مصطفى حديثه قائلا: "الأغاني التي أكتبها كلها تكون مجموعة تجارب شخصية أو للناس من حولي من أصدقاء وأقارب، أوقات بكتب الكلام وألحنه في نفس الوقت، وأوقات أخرى يأتي اللحن بعد الانتهاء من كتابة الكلمات بشكل كامل، كل أغنية لها طابعها الخاص".

وأضاف: "مسرحية "ابن الأصول" تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لي، قصة وإخراج المبدع القدير مراد منير، ويشارك في بطولتها معي الفنانة ميرنا وليد ومجموعة كبيرة من المبدعين، وتجربتي الأولى على المسرح مع المخرج مراد منير رائعة والمسرحية بها قصة اجتماعية استعراضية ومجموعة من الأغاني المختلفة، المسرحية شيك نزعم إنها كويسة ومختلفة".

وعن فكرة إعادة تقديم الأغاني "عند الأدلة القاطعة" و"موال المود"، قال مصطفى شوقي: "بالفعل هي أغاني مميزة كثيرا، وأغنية "عند الأدلة القاطعة" من الأغاني العجيبة جدا، كان كاتبها الشاعر السكندري محمود عبد الله على صفحته ولحنتها وعملت حفلة في ساقية الصاوي ودعيته فيها وفوجئ بغنائي لها، الأغنية غنيتها مرة واحدة في الحفلة ولم تتكرر، وهي فعلا مختلفة تماما في طريقة السرد وممكن أضعها على الخطة وأقدمها بشكل مختلف".

يشار إلى أن مصطفى شوقي طرح مؤخرا أغنية "غريبة الدنيا دي" من كلماته وألحانه وتوزيع مايكل جمال وإنتاج ريتشارد الحاج.

ويعرض مصطفى شوقي مع فرقة المسرح الكوميدي مسرحية "ابن الأصول" على مسرح ميامي بوسط البلد، بداية من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الماضي.

مسرحية "ابن الأصول" من إنتاج البيت الفني للمسرح، بطولة النجوم ميرنا وليد، مصطفى شوقي، محمود عامر، حسان العربي، رشا فؤاد، حامد سعيد، ومجموعة من الوجوه الجديدة ليلى مراد، يوسف مراد، عبير مكاوي، محمود عوض من تأليف وإخراج مراد منير.