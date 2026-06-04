باسم سمرة يدعم أحمد سعد بطريقته الخاصة.. ويمازح جمهوره بأغنية "كوتي"

أبدى الفنان باسم سمرة دعمه للمطرب أحمد سعد بعد طرح أغنية «كوتي» ضمن ألبوم «الفرفوش»، الذي أطلقه مؤخرًا عبر موقع يوتيوب.

وشارك باسم سمرة جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، استخدم خلاله الأغنية في قالب كوميدي ساخر، حيث أرفقها بأحد مشاهده الفنية التي ظهر فيها متأثرًا بالحزن والبكاء، تزامنًا مع كلمات الأغنية: «نفسي حد يقولّي يا كوتي».

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين أشادوا بخفة ظل الفنان، وجاءت التعليقات ما بين المزاح والإعجاب، إذ رأى البعض أن طريقته أضفت طابعًا مختلفًا على الأغنية، فيما عبّر آخرون عن اندماجهم مع الفيديو وتفاعله الطريف مع كلمات



أغنية «كوتي» من كلمات حسين خالد، ألحان قصى، توزيع وميكس إيهاب كلوبيكس، ماستر هانى محروس، إخراج طه التونسى.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالى:

أنا أبان من برة ثابت وكاريزما وعيل جان

واللى يشوفنى يقول جامد وليه طلة جنان

محدش واخد باله أن أنا محتاج لحنان

حد يطبطب ويدلع ويهشتك فيا كمان

نفسى حد يقولى يا كوتي

أضايق يلعب فى خدودي

عشان طيب حظى النوتي

برضو مانصفنيش

نفسى حد يقولى يا دودو

هو فين وأنا أشد خدوده

أمتى يتقالى يا كوتو موتو

أصلى متقاليش

كوتى.. كوتي

كوتى.. كوتي

كوتى.. كوتي

كوتى.. كوتي