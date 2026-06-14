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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنس الفقي يشيد بمسلسل «ورد على فل وياسمين» ويصفه بـ”القريب من الواقع”

فل وياسمين
فل وياسمين
يارا أمين

أشاد أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، بمسلسل «ورد على فل وياسمين»، مؤكدًا أنه عمل درامي يقترب بشدة من الواقع، ويتمتع بقصة صادقة ومعالجة متماسكة.

وكتب الفقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن المسلسل “قريب جدًا من الواقع، وقصته مكتوبة بشكل متماسك بقلم عمرو سمير عاطف ووائل حمدي”.

كما أثنى على أداء الفنانة صبا مبارك، مشيرًا إلى أنها قدمت شخصية «إلهام» بإحساس عالٍ وقدرة لافتة على التعبير عن المشاعر الإنسانية، موضحًا أنها نجحت في تجسيد الحزن الداخلي للشخصية رغم ابتسامتها الدائمة.

وأشاد أيضًا بأداء الفنان أحمد عيد، مؤكدًا أن العمل منحه فرصة حقيقية لإبراز موهبته الفنية وإظهار قدراته التمثيلية بشكل لافت.

وتطرق الفقي إلى الجانب الإخراجي، حيث أكد أن المخرج محمود عبدالتواب قدم عملًا متقنًا خاليًا من الإطالة والملل، مع الحفاظ على عنصر التشويق طوال الأحداث، ومنح جميع أبطال العمل المساحة الكافية لإظهار أفضل ما لديهم، ليظهر المسلسل في صورة بطولة جماعية متكاملة.

واختتم حديثه بتوجيه التحية للمنتج تامر مرتضى، مشيدًا باختياراته الفنية وحرصه على تقديم أعمال مختلفة ذات قيمة فنية، معربًا عن أمله في أن تحمل نهاية المسلسل طابعًا سعيدًا، قائلًا: “أتمنى ألا تكون النهاية حزينة.. ويمكن اللي مطمني اسم العمل: ورد على فل وياسمين”

أنس الفقي وزير الإعلام مسلسل «ورد على فل وياسمين» فيس بوك فل وياسمين

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