وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مارينا ومدينة العلمين الجديدة

آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات مارينا العلمين، ومشروعات مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.

 وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، حرصه على متابعة المشروعات الجارية في مارينا ومدينة العلمين الجديدة، مشدداً على ضرورة العمل على تذليل أي عقبات للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وفقًا للبرامج الزمنية الموضوعة.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مارينا 8 على مساحة 179 فدانا، وتضم مشروعات سكنية "شاليهات وفيلات" بإجمالي 243 مبنى به 917 وحدة، كما تابع موقف تنفيذ شبكات المرافق (مياه شرب – صرف – ري – طرق)، وأعمال شبكة الكهرباء،  وأعمال الطرق وتنسيق الموقع وموقف التسليمات.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان دفع الأعمال بالمشروعات والانتهاء منه على أعلى مستوى وفي أسرع وقت لتسليم الوحدات للحاجزين بالتوازي مع الانتهاء من اعمال الطرق في نطاق المشروع.

 كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات مارينا 8 M8 by the lake بإجمالي 1183 وحدة "فيلات وعمارات"، والأعمال الجارية في البوغاز المغذي للبحيرات بمساحة بلغ نحو (٨٢٠ ) ألف متر مربع جنوب الطريق الساحلي، وتطوير منطقة الشانزليزيه وتطوير مدخل مارينا 5 .

كما استعرض الاجتماع حجم استثمارات مدينة العلمين الجديدة من عام 2018 حتى الآن، والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالمدينة ومنها الأبراج الشاطئية وأبراج الحي اللاتيني ومنطقة الداون تاون والمدينة التراثية ومزارين ومنطقة الفيلات ووحدات سكن لكل المصريين، وموقف تسليم الوحدات، وفي هذا الصدد أكد الوزير أهمية تسليم الوحدات الجاهزة للتسليم للحاجزين بالمشروعات المختلفة.

وزير الإسكان الإسكان مشروعات مارينا القرى السياحية منطقة الشانزليزيه

