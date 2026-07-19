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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 19-7-2026 يرتفع بالبنوك

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
آية الجارحي

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر  منتصف التعاملات .

أسعار الدولار اليوم 


وسجل بنك نكست أعلى سعر لبيع الدينار الكويتي عند 168.93 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 158.69 جنيه.


وجاء بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية، مسجلًا 160.31 جنيه للشراء و167.23 جنيه للبيع، فيما سجل البنك العربي الأفريقي الدولي 162.80 جنيه للشراء و166.40 جنيه للبيع.


وفي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بلغ سعر الدينار الكويتي 166.04 جنيه للشراء و166.42 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الإمارات دبي الوطني 158.74 جنيه للشراء و166.34 جنيه للبيع.


وسجل بنك الإسكندرية 160.19 جنيه للشراء و166.18 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك HSBC 165.33 جنيه للشراء و165.60 جنيه للبيع، وسجل بنك قناة السويس 163.06 جنيه للشراء و165.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 


وفي البنك التجاري الدولي (CIB) سجل الدينار الكويتي 162.56 جنيه للشراء و165.50 جنيه للبيع، وهو نفس سعر البيع المسجل في بنك فيصل الإسلامي، بينما بلغ سعر الشراء لديه 160.88 جنيه.

سعر الدينار الكويتي 


وسجل البنك الأهلي المصري 160.40 جنيه للشراء و165.52 جنيه للبيع، وبلغ السعر في بنك مصر 161.43 جنيه للشراء و165.58 جنيه للبيع.


كما سجل بنك أبوظبي الأول مصر  158.57 جنيه للشراء و165.21 جنيه للبيع، فيما سجل البنك الأهلي الكويتي 160.05 جنيه للشراء و164.59 جنيه للبيع، وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي 160.32 جنيه للشراء و164.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي الان 


 سجل بنك التعمير والإسكان 158.29 جنيه للشراء و164.58 جنيه للبيع، والبنك المصري الخليجي 156.55 جنيه للشراء و164.58 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في ميد بنك 154.86 جنيه للشراء و165.22 جنيه للبيع.
 

الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي الان الجنيه

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