قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاح إسعاد يونس ورشيدي في انتخابات غرفة صناعة السينما
حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور
شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام عن كل حرب أنهيتها
مال حرام.. الإفتاء تحذر من مكاسب ألعاب المراهنات الإلكترونية
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
دعاء ثلث الليل الأخير الثابت عن النبي.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب
إيديكس 2025 | شركة روسية كبرى تعتزم تصنيع معدات دفاعية عالية التقنية بمصر
بعد 10 أيام من الرعب .. تفاصيل عودة المصريين المختطفين في مالي
الكيلو بجنيه يفضح كارثة .. الزراعة تضبط دواجن فاسدة في محل بفيصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي 17 ألترا قادم خلال أيام بعدسات Leica ثورية وتجهيزات تصوير احترافية

شاومي 17 ألترا
شاومي 17 ألترا
احمد الشريف

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتفها الرائد Xiaomi 17 Ultra الذي يأتي مزودًا بتقنيات تصوير ثورية بالتعاون مع شركة Leica، ليقدم تجربة تصوير احترافية تضعه في مصاف أقوى هواتف التصوير في 2025. يوفر الهاتف مواصفات متطورة تجعله خيارًا بارزًا لعشاق التصوير الجوال والأداء العالي.

كاميرا Leica ثورية وتجربة تصوير فائقة

يأتي Xiaomi 17 Ultra بكاميرا خلفية ثلاثية متقدمة، حيث تدمج عدسات بدقة 50 ميجابكسل شملت التقريب البصري مع تثبيت بصري مدعوم، وعدسات واسعة الزاوية، مع تقنيات Leica التي ترتقي بجودة الألوان والتفاصيل ودقة التركيز.

تدعم الكاميرا الأمامية أيضًا بدقة 50 ميجابكسل تصوير سيلفي وفيديوهات 4K بجودة مرتفعة. هذه العدسات تمثل طفرة في عالم تصوير الهواتف المحمولة بفضل التجارب الحصرية بين شاومي وليكا.

أداء قوي وشاشة متطورة

الهاتف مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 بمعمارية 3 نانومتر، ما يضمن أداءً فائقًا في الألعاب والتطبيقات الثقيلة مع كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. 

ام الشاشة OLED من نوع LTPO بحجم 6.85 إنش بدقة 2K مع معدل تحديث 120 هرتز توفر تجربة عرض سلسة وألوان زاهية وسطوع يصل إلى 3500 شمعة، مع حماية Gorilla Glass وطبقة خاصة من شاومي للحفاظ على الشاشة.

بطارية وشحن متقدم

يمتلك الهاتف بطارية بسعة كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، بالإضافة إلى تقنية الشحن اللاسلكي السريع، ما يعني شحنًا كاملاً سريعًا وإمكانية إعادة شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا بسهولة. هذا يجعل Xiaomi 17 Ultra مناسبًا للاستخدام المكثف طوال اليوم دون قلق بشأن نفاد البطارية.

سعر الإصدار وتوفره المتوقع

يتوقع أن يبدأ سعر Xiaomi 17 Ultra من حوالي 700 دولار أمريكي للنسخة الأساسية، مع توفر الطلبات المسبقة في السوق الصيني ابتداءً من فبراير 2026، بينما من المتوقع أن يصل إلى الأسواق العالمية خلال الأشهر التالية مع خيارات متنوعة للذاكرة والتخزين.

خلاصة

يقدم Xiaomi 17 Ultra مزيجًا فريدًا من تقنيات التصوير الاحترافية بعدسات Leica، أداء المعالج الرائد، وشاشة عرض فائقة الجودة، مع بطارية كبيرة وشحن سريع للغاية.

إذا كنت من محبي التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف وترغب في تجربة أداء متميزة، فإن Xiaomi 17 Ultra سيكون خيارًا جديرًا بالترقب في 2026.

شاومي 17 ألترا شاومي شاومي 17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

تموين الوادي الجديد تنفذ حملة تفتيشية على محطة تعبئة البوتاجاز

جانب من الحدث

انعقاد مقارئ الأعضاء بمساجد الوادي الجديد تعزيزا لحفظ القرآن والفكر الوسطي

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يشارك باحتفالية لمحات من الهند 2025 بأسيوط

بالصور

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

المدرعة تمساح 1
المدرعة تمساح 1
المدرعة تمساح 1

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

منظومة حارس 2
منظومة حارس 2
منظومة حارس 2

كيا تشوق لـ سيلتوس 2026 الجيل الجديد كلياً

كيا سيلتوس
كيا سيلتوس
كيا سيلتوس

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

فيديو

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد