شاومي 17 ألترا قادم خلال أيام بعدسات Leica ثورية وتجهيزات تصوير احترافية

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتفها الرائد Xiaomi 17 Ultra الذي يأتي مزودًا بتقنيات تصوير ثورية بالتعاون مع شركة Leica، ليقدم تجربة تصوير احترافية تضعه في مصاف أقوى هواتف التصوير في 2025. يوفر الهاتف مواصفات متطورة تجعله خيارًا بارزًا لعشاق التصوير الجوال والأداء العالي.

كاميرا Leica ثورية وتجربة تصوير فائقة

يأتي Xiaomi 17 Ultra بكاميرا خلفية ثلاثية متقدمة، حيث تدمج عدسات بدقة 50 ميجابكسل شملت التقريب البصري مع تثبيت بصري مدعوم، وعدسات واسعة الزاوية، مع تقنيات Leica التي ترتقي بجودة الألوان والتفاصيل ودقة التركيز.

تدعم الكاميرا الأمامية أيضًا بدقة 50 ميجابكسل تصوير سيلفي وفيديوهات 4K بجودة مرتفعة. هذه العدسات تمثل طفرة في عالم تصوير الهواتف المحمولة بفضل التجارب الحصرية بين شاومي وليكا.

أداء قوي وشاشة متطورة

الهاتف مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 بمعمارية 3 نانومتر، ما يضمن أداءً فائقًا في الألعاب والتطبيقات الثقيلة مع كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

ام الشاشة OLED من نوع LTPO بحجم 6.85 إنش بدقة 2K مع معدل تحديث 120 هرتز توفر تجربة عرض سلسة وألوان زاهية وسطوع يصل إلى 3500 شمعة، مع حماية Gorilla Glass وطبقة خاصة من شاومي للحفاظ على الشاشة.

بطارية وشحن متقدم

يمتلك الهاتف بطارية بسعة كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، بالإضافة إلى تقنية الشحن اللاسلكي السريع، ما يعني شحنًا كاملاً سريعًا وإمكانية إعادة شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا بسهولة. هذا يجعل Xiaomi 17 Ultra مناسبًا للاستخدام المكثف طوال اليوم دون قلق بشأن نفاد البطارية.

سعر الإصدار وتوفره المتوقع

يتوقع أن يبدأ سعر Xiaomi 17 Ultra من حوالي 700 دولار أمريكي للنسخة الأساسية، مع توفر الطلبات المسبقة في السوق الصيني ابتداءً من فبراير 2026، بينما من المتوقع أن يصل إلى الأسواق العالمية خلال الأشهر التالية مع خيارات متنوعة للذاكرة والتخزين.

خلاصة

يقدم Xiaomi 17 Ultra مزيجًا فريدًا من تقنيات التصوير الاحترافية بعدسات Leica، أداء المعالج الرائد، وشاشة عرض فائقة الجودة، مع بطارية كبيرة وشحن سريع للغاية.

إذا كنت من محبي التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف وترغب في تجربة أداء متميزة، فإن Xiaomi 17 Ultra سيكون خيارًا جديرًا بالترقب في 2026.