شاحنة تقتحم مظاهرة ضد إيران في لوس أنجلوس وتخلف إصابات
طرق إستخراج قيد عائلى 2026
هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
عبادات ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها الصحيح.. لا تفوت ثوابها
قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور
عضو اتحاد الكرة: إحنا مصر ومش سامعين لأي حد سلبي.. وهدفنا الرجوع بكأس أفريقيا
دعاء الفجر 23 شهر رجب.. كلمات مستحبة تفتح لك أبواب الفرج
ترامب يشعل سباق القطب الشمالي.. حديث عن الاستحواذ على جرينلاند يثير قلق أوروبا والناتو
ترامب يلوح بخيارات غير مسبوقة ضد إيران.. ضربات محتملة والكونجرس يحذر
موعد مباراة الأهلي أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأهالي ضربوه.. قائد سيارة يدهس شخصين بالجيزة
أعلى سعر دولار اليوم 12-1-2026
مرأة ومنوعات

مش هتصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمن خلال فصل الشتاء؟

هاجر هانئ

تناول ملعقة من السمن يومياً في فصل الشتاء يدعم عملية الهضم والمناعة وراحة المفاصل وترطيب البشرة ومستويات الطاقة، مما يساعد الجسم على البقاء دافئاً ومتوازناً ومتغذياً خلال الأشهر الباردة.

ويُغيّر فصل الشتاء طريقة عمل الجسم، حيث يتباطأ الهضم، وتتصلب المفاصل، وتجف البشرة، وغالبًا ما تضعف المناعة في ذروة العدوى ، وهنا يبرز دور السمن، وهو مكون بسيط تقليدي، ليصبح ذا فائدة عظيمة. 

ويُستخدم السمن منذ القدم في المنازل خلال الأشهر الباردة، وملعقة منه يوميًا تدعم الجسم بطرق غالبًا ما تغفلها الأنظمة الغذائية الشتوية الحديثة.

لماذا يصبح السمن مفيداً بشكل خاص في فصل الشتاء

السمن دهون صحية تساعد على توليد الدفء الداخلي، وهو ما يحتاجه الجسم بشكل طبيعي في الطقس البارد. على عكس الزيوت المكررة، يسهل هضم السمن عند تناوله باعتدال، بل إنه يدعم عملية الهضم التي تميل إلى الضعف في الشتاء. تحسين الهضم يعني امتصاصًا أفضل للعناصر الغذائية، وطاقة أكبر، وتقليل الانتفاخ، وهي مشاكل يعاني منها الكثيرون خلال الأشهر الباردة.

يُعدّ السمن غنيًا أيضًا بالفيتامينات الذائبة في الدهون، مثل فيتامينات أ، د، هـ، وك، والتي تلعب دورًا أساسيًا في المناعة، وصحة العظام، وتجديد البشرة. يدعم فيتامين أ صحة العين والمناعة، بينما يُساعد فيتامين د، الذي غالبًا ما يكون ناقصًا في فصل الشتاء بسبب قلة أشعة الشمس، على امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام. وهذا ما يجعل السمن ذا قيمة خاصة عندما يحتاج الجسم إلى دعم غذائي إضافي.

من فوائد السمن الأخرى في فصل الشتاء تأثيره المرطب. فغالباً ما يؤدي الطقس البارد إلى تيبس المفاصل وجفاف الأنسجة. يغذي السمن المفاصل من الداخل، مما يساعد على تخفيف الألم ودعم المرونة. كما أنه يساعد على مكافحة جفاف الجلد من الداخل، فيحسن ملمسه ويمنع التقشر المفرط الذي لا تستطيع الكريمات الموضعية وحدها معالجته بالكامل.

أضرار السمن النباتي بجميع انواعه

كيف تدعم ملعقة واحدة المناعة، والأمعاء، والتوازن العام

يحتوي السمن على حمض الزبدة، وهو حمض دهني قصير السلسلة معروف بدعمه لصحة الأمعاء وتقليل الالتهابات. ترتبط صحة الأمعاء ارتباطًا وثيقًا بتقوية المناعة، وتحسين المزاج، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي - وكلها أمور تزداد أهمية خلال فصل الشتاء عندما يقل النشاط البدني وترتفع مستويات التوتر.

يُساعد السمن على تهدئة جفاف الجهاز التنفسي الناتج عن الهواء البارد والتلوث. وتُستخدم الأطعمة الدافئة في العديد من الممارسات التقليدية لدعم صحة الرئتين وتخفيف تهيج الحلق، خاصةً في ظروف الشتاء الملوثة.

يدعم السمن صحة الدماغ أيضاً. فالدهون الصحية ضرورية للوظائف الإدراكية والتركيز والتوازن العاطفي. وخلال فصل الشتاء، عندما يكثر الشعور بالخمول وانخفاض المزاج، يساعد السمن على الحفاظ على صفاء الذهن والطاقة المستدامة.

لكنّ السرّ يكمن في الاعتدال. ملعقة واحدة، يُفضّل تناولها صباحاً مع طعام دافئ، تكفي للاستفادة من فوائدها دون زيادة في السعرات الحرارية. اختيار السمن عالي الجودة والمُعدّ بالطريقة التقليدية يُحدث فرقاً كبيراً في قيمته الغذائية.

في فصل الشتاء، عندما يسعى الجسم إلى الدفء والتغذية والتوازن، فإن ملعقة من السمن ليست ترفاً، بل هي رعاية هادئة وعملية متجذرة في حكمة لا تزال قوية حتى اليوم.

السمن فصل الشتاء أشعة الشمس الكالسيوم تقوية العظام

