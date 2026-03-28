الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بلمسات عصرية.. ماذا تقدم كيا EV5 GT الكهربائية الجديدة؟

كيا EV5 GT
كيا EV5 GT
كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية عن إطلاق طراز EV5 GT الكهربائي، المخصص لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع تجهيزات تشمل الأداء الكهربائي ونظام دفع رباعي، ليكون خيارًا جديدًا لعشاق السيارات الكهربائية ضمن هذه الفئة.

محرك كيا EV5 GT 

تعتمد كيا EV5 GT على نظام دفع كهربائي مكوّن من محركين، ما يوفر نظام دفع رباعي للعجلات، وتصل القوة الإجمالية إلى 225 كيلوواط، ما يعادل 306 أحصنة، وهو ما يمنح السيارة قدرة جيدة على التسارع.

كما تقدم كيا نظام محاكاة نقل الحركة Virtual Gear Shift، الذي يهدف إلى تقديم تجربة قيادة أقرب لما هو معتاد في السيارات التقليدية من خلال محاكاة تغييرات السرعة.

EV5 GT 

أرقام وأداء كيا EV5 GT

تستطيع السيارة كيا EV5 GT التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س خلال مدة زمنية تستغرق 6.2 ثانية فقط، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر في الساعة.

وتستمد كيا EV5 GT طاقتها من بطارية بسعة 81 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 476 كيلومترًا وفقًا للتقديرات، وهو ما يعزز من قدرتها على الاستخدام اليومي، ضمن عائلة الـ SUV.

EV5 GT 

تصميم وتجهيزات السيارة كيا EV5 GT

تحمل السيارة ملامح تصميمية عصرية، حيث تأتي بمصابيح أمامية بتقنية LED تعزز من وضوح الرؤية، إلى جانب شبكة سفلية باللون الأسود بتصميم متعدد الفتحات، كما تضم سقفًا كهربائيًا ومرايا جانبية بإشارات انعطاف مدمجة، بالإضافة إلى عجلات معدنية بقياس 20 بوصة.

وتضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث توفر شاشات تعمل باللمس لعرض الوسائط والخرائط، إلى جانب شاشة عرض على الزجاج الأمامي Head-up. 

كما تتضمن التجهيزات نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وإضاءة محيطية، ومقاعد كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

EV5 GT 

وتعتمد كيا EV5 GT على مجموعة من أنظمة السلامة، تشمل مراقبة النقاط العمياء، وأنظمة الحفاظ على المسار، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية وكاميرا محيطية 360 درجة، كما تتوفر أنظمة مثل مثبت السرعة المتكيف، والوسائد الهوائية.

كيا EV5 GT كيا EV5 GT مواصفات كيا EV5 GT سيارة كيا EV5 GT السيارة كيا EV5 GT كيا EV5 GT 2026

حموضة
حموضة
حموضة

خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف في المنزل
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف في المنزل
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد والكحة وانسداد الأنف في المنزل

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 28 مارس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 28 مارس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 28 مارس 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 28 مارس 2026..عبّر عن مشاعرك بصدق
برج الحمل حظك اليوم السبت 28 مارس 2026..عبّر عن مشاعرك بصدق
برج الحمل حظك اليوم السبت 28 مارس 2026..عبّر عن مشاعرك بصدق

