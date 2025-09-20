أول عربة أطفال خارقة سعرها 3 آلاف دولار من إنتاج أستون مارتن

في خطوة غير تقليدية، أعلنت أستون مارتن عن تعاونها مع شركة إيج البريطانية لإطلاق عربة الأطفال egg3، المستوحاة من تصميم مقصورة وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة DBX707.

وبهذا الابتكار، تنقل العلامة البريطانية الفارهة خبرتها في التصميم والهندسة إلى عالم مختلف، لتمنح الآباء فرصة تذوق أسلوب حياة أستون مارتن حتى في تفاصيل يومية.

تصميم SUV مصغر

تحاكي العربة الجديدة ملامح سيارات SUV الراقية، إذ تأتي بعجلات ذات أضلاع قرص العسل مستوحاة من طرازات Valour وVictor، مع إطار مبطن يعكس الطابع الفخم.

والنتيجة: عربة أطفال أنيقة تحمل بصمة واضحة من عالم السيارات الفارهة.

يقف وراء هذا المشروع الملياردير الكندي لورانس سترول، المساهم البارز في أستون مارتن، إلى جانب ابنه لانس سترول، سائق فريق الفورمولا 1.

ومن خلال هذا التعاون، تسعى الشركة إلى توسيع علامتها التجارية إلى منتجات مترفة غير تقليدية، تعزز من حضورها في أسلوب حياة عملائها.

سعر عربة أطفال أستون مارتن

كما هو متوقع، يأتي سعر عربة egg3 مرتفعًا، إذ يبدأ من 3000 دولار أمريكي. ورغم أن المبلغ كبير مقارنة بمنتجات الأطفال التقليدية، فإنه يظل زهيدًا مقارنة بسيارة DBX707 التي يتجاوز سعرها 260 ألف دولار.

بالنسبة لعشاق علامة أستون مارتن، ينظر إلى العربة كإضافة طبيعية.

ستطرح العربة بثلاثة إصدارات أنيقة:

نسخة خضراء بلمسات ليمونية مستوحاة من سباقات السيارات.

نسختان باللون الرمادي مع قماش متعرج، إحداهما مزودة بلمسات جلدية بلون الشوكولاتة وتشطيبات برونزية.



كما أنها مصممة لتحمل وزن يصل إلى 25 كجم، ما يجعلها عملية بجانب كونها قطعة فاخر.