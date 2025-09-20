قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
سعر الذهب اليوم السبت.. اعرف عيار 21 وصل كام
بغرض تهجير دائم.. إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين في غزة
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
بالصور

أول عربة أطفال خارقة سعرها 3 آلاف دولار من إنتاج أستون مارتن

عزة عاطف

في خطوة غير تقليدية، أعلنت أستون مارتن عن تعاونها مع شركة إيج البريطانية لإطلاق عربة الأطفال egg3، المستوحاة من تصميم مقصورة وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة DBX707. 

وبهذا الابتكار، تنقل العلامة البريطانية الفارهة خبرتها في التصميم والهندسة إلى عالم مختلف، لتمنح الآباء فرصة تذوق أسلوب حياة أستون مارتن حتى في تفاصيل يومية.

تصميم SUV مصغر

تحاكي العربة الجديدة ملامح سيارات SUV الراقية، إذ تأتي بعجلات ذات أضلاع قرص العسل مستوحاة من طرازات Valour وVictor، مع إطار مبطن يعكس الطابع الفخم. 

والنتيجة: عربة أطفال أنيقة تحمل بصمة واضحة من عالم السيارات الفارهة.

يقف وراء هذا المشروع الملياردير الكندي لورانس سترول، المساهم البارز في أستون مارتن، إلى جانب ابنه لانس سترول، سائق فريق الفورمولا 1. 

ومن خلال هذا التعاون، تسعى الشركة إلى توسيع علامتها التجارية إلى منتجات مترفة غير تقليدية، تعزز من حضورها في أسلوب حياة عملائها.

سعر عربة أطفال أستون مارتن 

كما هو متوقع، يأتي سعر عربة egg3 مرتفعًا، إذ يبدأ من 3000 دولار أمريكي. ورغم أن المبلغ كبير مقارنة بمنتجات الأطفال التقليدية، فإنه يظل زهيدًا مقارنة بسيارة DBX707 التي يتجاوز سعرها 260 ألف دولار. 

بالنسبة لعشاق علامة أستون مارتن، ينظر إلى العربة كإضافة طبيعية. 

ستطرح العربة بثلاثة إصدارات أنيقة:

  • نسخة خضراء بلمسات ليمونية مستوحاة من سباقات السيارات.
  • نسختان باللون الرمادي مع قماش متعرج، إحداهما مزودة بلمسات جلدية بلون الشوكولاتة وتشطيبات برونزية.


كما أنها مصممة لتحمل وزن يصل إلى 25 كجم، ما يجعلها عملية بجانب كونها قطعة فاخر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

القهوة

لن تتوقع … لهذه الأسباب جمال شعبان ينصح بتناول القهوة

إيناس الدغيدي

سر شباب إيناس الدغيدي.. ما هى حقنة الخلايا الجذعية للنضارة والجمال

برجر دجاج بحشوة الجبنة

طريقة عمل برجر دجاج بحشوة الجبنة.. بأسهل الخطوات

بالصور

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

