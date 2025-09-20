الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

شهد الساحل الشمالي صباح اليوم، سقوط أمطار غزيرة تسببت في تكون تجمعات مائية واسعة في العديد من الطرق والشوارع.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، والتي تشهد أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائلة للحرارة رطبة في أول الليل معتدلة الحرارة في آخره على أغلب الأنحاء.

توقعات حالة الطقس اليوم السبت

توقع الخبراء أن تشهد حالة الطقس اليوم تكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.





وتوجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من المتر ونصف المتر إلى المترين وربع المتر واتجاه الرياح شمالية غربية.





وتكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.





توقعات درجات الحرارة اليوم

فيما يلي بيان بتوقعات درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر:





المدينة العظمى الصغرى





القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 34 22

بنها 32 22

دمنهور 31 22

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 23

طنطا 32 23

دمياط 30 24

بورسعيد 30 25

الإسماعيلية 34 22

السويس 33 23

العريش 31 20

رفح 31 20

رأس سدر 34 23

نخل 31 15

كاترين 28 14

الطور 31 24

طابا 31 21

شرم الشيخ 35 27

الإسكندرية 30 22

العلمين 29 22

مطروح 28 22

السلوم 29 21

سيوة 32 19

رأس غارب 34 25

الغردقة 34 26

سفاجا 35 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 36 27

حلايب 34 29

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 34 28

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 33 22

أسيوط 34 21

سوهاج 35 23

قنا 37 24

الأقصر 37 24

أسوان 38 25

الوادي الجديد 37 21

أبوسمبل 38 25