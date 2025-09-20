قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التهديد بإغتيال زعيمهم .. أول رد للحوثيين علي وزير دفاع الاحتلال
مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي
خبير آثار يكشف رفض تركيب كاميرات داخل المخازن ومعامل الترميم
الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
أحمد حسن يكشف موعد ومكان بطولة السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم
تزوجها وأخذ سيارتها وأموالها.. بريطانية تستغيث بعد تعرضها للنصب من مصري
شوبير عن فوز الأهلي على سيراميكا : بداية العودة
مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية
تأشيرة ذهبية بمليون دولار.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمنح استثناءات للأجانب
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس نصاب انتحل صفة موظف بنك بالمنيا

أموال
أموال
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس شخص  لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين في المنيا.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، حيث نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة المنيا، بعد قيامه بالنصب على عدة مواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.

وكشفت التحريات أن المتهم كان ينتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، ويتواصل مع ضحاياه بادعاء تحديث بياناتهم البنكية أو تقديم المساعدة في الحصول على قروض، مما مكنه من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها لسحب مبالغ مالية من حساباتهم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهم وبحوزته هاتف محمول وشرائح اتصال، حيث أظهرت الفحوصات الفنية احتواء الهاتف على أدلة تؤكد تورطه في ارتكاب تلك الجرائم. وعند مواجهته بما تم التوصل إليه، أقر المتهم بارتكابه الوقائع حسبما ورد في التحريات.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.


 

جهات التحقيق المنيا النصب والاحتيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

عمومية الأهلي

وجودك قرار مش اختيار.. عمومية الأهلي تضع الخطيب في خانة اليك.. تفاصيل

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

كتاب جديد يفتح النار على الوسط الثقافي العربي: "معادلات مختلة" لعبد الوهاب داود.. مراجعة جذرية للمسكوت عنه

غازي حمد

أول ظهور بعد القصف| قيادي بحماس يروي تفاصيل نجاتهم من محاولة الاغتيال الإسرائيلية في الدوحة

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

قدمت خدمات لأكثر من 16 ألف سيدة.. محافظ بني سويف يناقش نتائج حملة تنظيم الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"

بالصور

الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025..تجنب الانسحاب أو التلميح

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد