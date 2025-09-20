ليك ولولادك.. سعر أرخص سيارة عائلية في مصر

في سوق السيارات المصري تبرز شيري أريزو 5 موديل 2025 كأرخص سيارة «عائلية» جديدة متاحة حالياً، إذ تجمع بين سعر جذاب مقارنة بمنافسيها من فئة السيدان المدمجة ومواصفات عملية تكفي احتياجات الأسرة الصغيرة أو طالب الجامعة الباحث عن سيارة يومية مريحة واقتصادية.

لماذا تعتبر أريزو 5 سيارة عائلية مناسبة؟

تتفوق أريزو في قدرتها على تقديم حزمة متكاملة بسعر أقل من كثير من البدائل؛ فهي تجمع محركًا مستقلًّا مناسبًا للاستخدام اليومي، صندوق أمتعة عمليًا، ومجموعة تجهيزات أمان وترفيه تناسب الاحتياج العائلي دون دفع فرق كبير في السعر عند مقارنة الفئات الأساسية للفئات المماثلة في السوق المصري.

كما توفر الفئات خيارات ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك CVT ما يمنح المشتري حرية الاختيار بين الاقتصاد في السعر والتحكم أو الراحة في التشغيل.

مواصفات شيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 في مصر على محرك سعة 1.5 لتر أربع أسطوانات ينتج نحو 114 حصانًا عند 6,150 دورة في الدقيقة وعزم دوران حوالي 141 نيوتن·متر عند 3,800 دورة.

تتوفر في السوق فئات تحمِل ناقل حركة يدوي 5 سرعات وفئات أخرى بناقل CVT أوتوماتيك، ما يجعل الأداء اليومي ملائمًا للقيادة داخل المدينة وعلى الطرق السريعة الخفيفة.

تبلغ سعة صندوق الأمتعة نحو 430 لترًا، وهي سعة عملية لمهام الأسرة اليومية والرحلات الصغيرة.

يبلغ طول قاعدة العجلات نحو نطاق المدمج مما يمنح مساحة معقولة للركاب الخلفيين.

تصنف أريزو بين السيارات الاقتصادية من حيث استهلاك الوقود مقارنة بفئتها؛ متوسط الاستهلاك الفعلي في الاستخدام المختلط يميل إلى الترتيب في حدود معقول (معدل بحسب إعدادات القيادة والفئة الناقلة)، ما يجعل التكاليف التشغيلية اليومية منخفضة نسبيًا مقارنة بسيارات أكبر أو مزوّدة بمحركات تيربو أكبر.

إلى جانب ذلك، توفر السيارة خلوصًا أرضيًا ومعايير ديناميكية مناسبة للاستخدام داخل المدن المصرية والطرق الحضرية.

تتضمن حزمة التجهيزات في الفئات الشائعة أنظمة أمان أساسية مثل وسائد هوائية أمامية، نظام مانع انغلاق المكابح ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الفرملة، ونظم ثبات إلكترونية في بعض الفئات.

كما تزخر السيارة بشاشة وسطية متوافقة مع الهواتف الذكية، نظام تكييف فعّال، ونوافذ كهربائية ومرايا بضبط كهربائي في الفئات المتقدمة، ما يجعلها عملية ومريحة لعائلتين صغيرتين أو لمستخدمي الجامعة والعمل اليومي.

سعر أرخص سيارة عائلية في مصر

يعلن الوكيل المحلي عن أريزو 5 بفئات متعددة وسعرها يبدأ بفئة الأساس للفئة المجمعة محليًا/المستوردة بأسعار متداولة في نطاق تقارب 665,000–715,000 جنيه مصري للفئات الأقل تجهيزًا، مع اختلاف طفيف بين الفئات اليدوية وذات ناقل CVT والفروق بين عروض الوكلاء.

يجعلها هذا النطاق من أرخص الخيارات العائلية «زيرو» المتاحة في الأسواق المصرية لعام 2025.

ينصح المشتري بالتحقق من السعر النهائي لدى الوكيل الرسمي ونقاط البيع (يتضمن السعر عادةً تكاليف التسجيل والضرائب النهائية عند الشراء)، إذ تتفاوت العروض بحسب المخزون والعروض الترويجية.

إذا كان هدفك الحصول على سيارة عائلية «زيرو» بأقل تكلفة ممكنة مع توازن مقبول بين الراحة والاقتصاد والتجهيزات، فشيري أريزو 5 تعد حلاً عمليًا ومباشرًا في السوق المصري 2025.

احرص عند الشراء على تجربة القيادة للفئة المرغوبة، التأكد من وجود الضمان وخدمة ما بعد البيع لدى الوكيل، ومقارنة عروض التمويل والخدمات الإضافية (صيانات/تأمين) للحصول على أفضل قيمة إجمالية.