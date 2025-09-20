قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليك ولولادك.. سعر أرخص سيارة عائلية في مصر

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

في سوق السيارات المصري تبرز شيري أريزو 5 موديل 2025 كأرخص سيارة «عائلية» جديدة متاحة حالياً، إذ تجمع بين سعر جذاب مقارنة بمنافسيها من فئة السيدان المدمجة ومواصفات عملية تكفي احتياجات الأسرة الصغيرة أو طالب الجامعة الباحث عن سيارة يومية مريحة واقتصادية.

لماذا تعتبر أريزو 5 سيارة عائلية مناسبة؟

تتفوق أريزو في قدرتها على تقديم حزمة متكاملة بسعر أقل من كثير من البدائل؛ فهي تجمع محركًا مستقلًّا مناسبًا للاستخدام اليومي، صندوق أمتعة عمليًا، ومجموعة تجهيزات أمان وترفيه تناسب الاحتياج العائلي دون دفع فرق كبير في السعر عند مقارنة الفئات الأساسية للفئات المماثلة في السوق المصري. 

كما توفر الفئات خيارات ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك CVT ما يمنح المشتري حرية الاختيار بين الاقتصاد في السعر والتحكم أو الراحة في التشغيل.

مواصفات شيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 في مصر على محرك سعة 1.5 لتر أربع أسطوانات ينتج نحو 114 حصانًا عند 6,150 دورة في الدقيقة وعزم دوران حوالي 141 نيوتن·متر عند 3,800 دورة. 

تتوفر في السوق فئات تحمِل ناقل حركة يدوي 5 سرعات وفئات أخرى بناقل CVT أوتوماتيك، ما يجعل الأداء اليومي ملائمًا للقيادة داخل المدينة وعلى الطرق السريعة الخفيفة. 

تبلغ سعة صندوق الأمتعة نحو 430 لترًا، وهي سعة عملية لمهام الأسرة اليومية والرحلات الصغيرة. 

يبلغ طول قاعدة العجلات نحو نطاق المدمج مما يمنح مساحة معقولة للركاب الخلفيين.

تصنف أريزو بين السيارات الاقتصادية من حيث استهلاك الوقود مقارنة بفئتها؛ متوسط الاستهلاك الفعلي في الاستخدام المختلط يميل إلى الترتيب في حدود معقول (معدل بحسب إعدادات القيادة والفئة الناقلة)، ما يجعل التكاليف التشغيلية اليومية منخفضة نسبيًا مقارنة بسيارات أكبر أو مزوّدة بمحركات تيربو أكبر. 

إلى جانب ذلك، توفر السيارة خلوصًا أرضيًا ومعايير ديناميكية مناسبة للاستخدام داخل المدن المصرية والطرق الحضرية.

تتضمن حزمة التجهيزات في الفئات الشائعة أنظمة أمان أساسية مثل وسائد هوائية أمامية، نظام مانع انغلاق المكابح ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الفرملة، ونظم ثبات إلكترونية في بعض الفئات. 

كما تزخر السيارة بشاشة وسطية متوافقة مع الهواتف الذكية، نظام تكييف فعّال، ونوافذ كهربائية ومرايا بضبط كهربائي في الفئات المتقدمة، ما يجعلها عملية ومريحة لعائلتين صغيرتين أو لمستخدمي الجامعة والعمل اليومي.

سعر أرخص سيارة عائلية في مصر 

يعلن الوكيل المحلي عن أريزو 5 بفئات متعددة وسعرها يبدأ بفئة الأساس للفئة المجمعة محليًا/المستوردة بأسعار متداولة في نطاق تقارب 665,000–715,000 جنيه مصري للفئات الأقل تجهيزًا، مع اختلاف طفيف بين الفئات اليدوية وذات ناقل CVT والفروق بين عروض الوكلاء. 

يجعلها هذا النطاق من أرخص الخيارات العائلية «زيرو» المتاحة في الأسواق المصرية لعام 2025. 

ينصح المشتري بالتحقق من السعر النهائي لدى الوكيل الرسمي ونقاط البيع (يتضمن السعر عادةً تكاليف التسجيل والضرائب النهائية عند الشراء)، إذ تتفاوت العروض بحسب المخزون والعروض الترويجية.

إذا كان هدفك الحصول على سيارة عائلية «زيرو» بأقل تكلفة ممكنة مع توازن مقبول بين الراحة والاقتصاد والتجهيزات، فشيري أريزو 5 تعد حلاً عمليًا ومباشرًا في السوق المصري 2025. 

احرص عند الشراء على تجربة القيادة للفئة المرغوبة، التأكد من وجود الضمان وخدمة ما بعد البيع لدى الوكيل، ومقارنة عروض التمويل والخدمات الإضافية (صيانات/تأمين) للحصول على أفضل قيمة إجمالية.

شيري أريزو 5 شيري أريزو 2025 سعر شيري أريزو 5 سيارات 2025 سيارت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

ترشيحاتنا

تامر هجرس

تامر هجرس يخطف الأضواء في أحدث ظهور.. شاهد

عبد الله السعيد

أسطورة الكرة المصرية.. إسلام صادق يتغنى بمستوى عبد الله السعيد

مجدي عبد الغني

القيعي خد مكافأة نهاية الخدمة 4 مراتٍ.. رسالة نارية من مجدي عبد الغني لـ الخطيب

بالصور

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2

ليك ولولادك.. سعر أرخص سيارة عائلية في مصر

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

نيكول سابا تخطف الأضواء خلال تكريمها بجائزة التميز والإبداع في حفل دير جيست

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد