موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025

يستعد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره الأهلي السعودي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات كأس الإنتركونتيننتال 2025.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية، ويتطلع كلا الفريقين إلى الفوز باللقاء الحاسم والمرتقب للجماهير العربية.

ونقدم لكم في السطور التالية، موعد مباراة بيراميدز ضد الاهلي بالإضافة إلى تشكيل الأهلي ضد بيراميدز المتوقع.

مباراة بيراميدز ضد الأهلي في كأس الإنتر كونتيننتال

يتواجد بيراميدز في بطولة كأس إنتركونتيننتال كونه حامل لقب دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، وعبر المرحلة الأولى بفوزًا مستحقًا على نظيره أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثية دون رد وقع على الأهداف المغربي وليد الكرتي ثنائية، وهدف لـ مصطفى زيكو.

بينما، يشارك أهلي جدة السعودي كونه بطل دوري أبطال آسيا 2024-2025، بعدما فاز الراكي في النهائي على كواساكي بهدفين دون رد.