بيراميدز يفوز علي زد بهدف نظيف

حقق بيراميدز فوزًا مهمًا على زد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 73 عن طريق مصطفى زيكو، صانع ألعاب بيراميدز، بعدما استقبل عرضية متقنة من محمد الشيبي داخل منطقة الجزاء، ليحولها برأسية قوية اصطدمت بالعارضة قبل أن تسكن الشباك.



تبادل الفريقان السيطرة والهجمات، حيث برزت محاولات بيراميدز عبر إيفرتون داسيلفا ومروان حمدي، في حين اعتمد زد على الثنائي أحمد عاطف وعبد الرحمن البانوبي.



الدقيقة 39 شهدت إصابة لاعب وسط زد، الموريتاني ماجاسا، ليغادر الملعب ويشارك بدلًا منه حمدي علاء.

في الدقيقة 62، تعرض محمد شوقي المدير الفني لزد للطرد بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.



موقف الفريقين في جدول الترتيب

بيراميدز رفع رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول الدوري.

زد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز التاسع.



تشكيل بيراميدز أمام زد



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين – أحمد عاطف قطة

وسط الهجوم: عبد الرحمن مجدي – إيفرتون داسيلفا – وليد الكرتي

الهجوم: مروان حمدي



تشكيل زد أمام بيراميدز



حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد فتحي – أحمد طارق عبد الباري – محمد ربيعة – علي جمال "لا لا"

خط الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري – محمود صابر

الهجوم: مصطفى سعد – عبد الرحمن البانوبي – أحمد عاطف