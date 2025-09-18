غياب أحمد سامي عن مواجهة طلائع الجيش



تأكد غياب أحمد سامي، مدافع نادي بيراميدز، عن المباراة المقبلة في الدوري الممتاز أمام طلائع الجيش، والمقرر لها يوم 27 سبتمبر الجاري على ستاد الدفاع الجوي، وذلك بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة زد في الجولة السابعة.



مواجهة بيراميدز وزد



بيراميدز يخوض حاليًا مباراته أمام زد على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري، حيث أعلن المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش تشكيل الفريق لهذه المواجهة.



تشكيل بيراميدز أمام زد



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين – أحمد عاطف قطة – عبد الرحمن مجدي – إيفرتون داسيلفا – وليد الكرتي

خط الهجوم: مروان حمدي

دكة البدلاء

محمود جاد – علي جبر – كريم حافظ – محمود دونجا – مصطفى زيكو – محمد رضا بوبو – محمود زلاكة – فيستون ماييلي – يوسف أوباما.

