الكشف عن تفاصيل إصابة نجم النصر السعودي

تعرض سعد الناصر، لاعب نادي النصر السعودي، لإصابة خلال مشاركته في لقاء استقلال دوشنبه الطاجيكي، بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «الرياضية»السعودية، فإنن الفحوصات الطبية النهائية التي أجراها سعد الناصر أثبتت إصابته بتمزق في أربطة مفصل القدم.

وأشارت إلى أن سعد الناصر سيغيب عن صفوف النصر، لفترة تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف.

وكان النصر السعودي قد حقق الفوز على فريق استقلال دوشنبه بخماسية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2 الذي أقيم مساء أمس الأربعاء.