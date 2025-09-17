بدون رونالدو.. النصر يواجه استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2

يستضيف فريق النصر السعودي نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، اليوم الأربعاء، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا 2.

وتنطلق مباراة النصر واستقلال دوشنبه في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “الأول بارك”.

النصر ضد استقلال دوشنبه

ويتسلح النصر بقيادة مدربه البرتغالي خورخي خيسوس بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على الفريق الطاجيكي وقطع الخطوة الأولى في رحلة البحث عن اللقب.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن النصر في مباراة اليوم، باتفاق مع جيسوس من أجل منحه راحة، فيما يواصل الحارس نواف العقيدي غيابه بداعي الإصابة.

وجاءت قائمة النصر كالتالي:

بينتو ماثيوس - راغد النجار - مبارك البوعينين - سلطان الغنام - نواف بوشل - عبد الإله العمري - محمد سيماكان - نادر الشراري - مارتينيز - سالم النجدي - سعد الناصر - ويسلي - كومان، عبد الله الخيبري - الكرواتي بروزوفيتش - علي الحسن - أنجيلو - أيمن يحيى - عبد الرحمن غريب - فيليش - محمد ماران - هارون كمارا - ساديو ماني.