شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة تفاوض الأهلي مع روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر .

وقال أحمد شوبير ، في تصريحات عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت اف ام: "مسئولو الأهلي أكدوا وجود تفاوض بقوة مع مدربين أجانب خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "روي فيتوريا؟ أحد المسئولين قال لي إنه تم سؤال اللاعبين الدوليين، خصوصًا محمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي ومحمد هاني عنه، وأكدوا لهم أنه مدرب جيد".

وتابع: "لا أعرف هل الأهلي يتفاوض مع روي فيتوريا أم لا، ولكن لا يوجد شيء اسمه إقناع المدرب بقبول العرض.

واستكمل : النادي يقدم عرضًا والمدرب يقبله أو يرفضه، وروي فيتوريا كان يحصل في نادي باناثينايكوس اليوناني على راتب أقل مما كان يحصل عليه في منتخب مصر.