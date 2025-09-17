شوبير يكشف مدة غياب أمام عاشور عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مدة غياب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد إصابته مؤخرًا بعدوى فيروس A.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: فور التأكد من إصابة عاشور، كانت هناك تخوف شديد على زميله مروان عطية، خاصة أنهما كانا يقيمان في نفس الغرفة خلال الفترة الماضية”.

وتابع شوبير : إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي لمدة يومين على الأقل في المستشفى قبل السماح له بالعودة إلى المنزل، مع ضرورة عدم مشاركة الأدوات أو الطعام لتجنب أي مضاعفات.

واستكمل: علاج عاشور سيكون سهلاً، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف حالته نتيجة سوء التغذية، ما قد يؤدي لفقدان الوزن ويجعل غيابه عن الملاعب فترة ليست قصيرة، وستحدد عودته وفقًا للتقرير الطبي النهائي.