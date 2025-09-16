قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
حمزة شعيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، سيغيب بشكل رسمي عن مباراة فريقه المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري Nile).

وأوضح شوبير، عبر قناة النادي الأهلي، أن غياب عبد القادر يعود إلى معاناته من حالة إجهاد عضلي، وليست إصابة قوية، مشيرًا إلى أن اللاعب بذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات منذ عودته مؤخرًا للمشاركة مع الفريق.

يذكر أن عبد القادر ابتعد لفترات طويلة عن التدريبات في عهد المدير الفني السابق، الإسباني خوسيه ريبيرو، قبل أن يعود مؤخرًا ويظهر حماسًا واضحًا ورغبة في استعادة مكانته داخل الفريق، الأمر الذي أدى إلى تعرضه للإجهاد.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من الدوري.
 

احمد عبد القادر الأهلي سيراميكا كليوباترا

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

