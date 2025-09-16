غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، سيغيب بشكل رسمي عن مباراة فريقه المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري Nile).

وأوضح شوبير، عبر قناة النادي الأهلي، أن غياب عبد القادر يعود إلى معاناته من حالة إجهاد عضلي، وليست إصابة قوية، مشيرًا إلى أن اللاعب بذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات منذ عودته مؤخرًا للمشاركة مع الفريق.

يذكر أن عبد القادر ابتعد لفترات طويلة عن التدريبات في عهد المدير الفني السابق، الإسباني خوسيه ريبيرو، قبل أن يعود مؤخرًا ويظهر حماسًا واضحًا ورغبة في استعادة مكانته داخل الفريق، الأمر الذي أدى إلى تعرضه للإجهاد.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من الدوري.

