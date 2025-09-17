شوبير يعلق على تصريحات جدو: مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي مرت وكأنها مباراة سرية

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تصريحات أحمد ناجي جدو مدرب فريق بيراميدز، بشأن عن عدم الاهتمام بلعب فريقه ضد أوكلاند سيتي، في كأس الإنتركونتيننتال.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: جدو أتكلم وقال تقريباً بيراميدز كان بيلعب ضد أوكلاند سيتي مباراة سرية".

وأضاف قائلاً:" الصراحة هو معاه حق، وأنا معاه موافقة أن كان لازم يكون في اهتمام أكبر من كدة، بس المشكلة إن فريق بيراميدز وهو نادي ليه كل الاحترام ، ولكن مش نادي شعبي".



وتابع :يعني مثلاُ لو كان الأهلي بيلعب أو الزمالك أو الاتحاد أو الإسماعيلي أو المحلة وأي نادي شعبي، كنت هتلاقي الدنيا مقلوبة".

وأختتم قائلاً:" نصحيتي ليك أعمل اللي عليك الفترة اللي جاية وده أمر مش سهل، حاول يكون ليك شعبية".