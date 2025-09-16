جدو: الفوز على الأهلي منح لاعبي بيراميدز روحا ودفعة معنوية كبيرة.. فيديو

أعرب محمد ناجي جدو، المدير العام لنادي بيراميدز، عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريق بيراميدز أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، وذلك لحساب كأس الإنتركونتيننتال.

وقال جدو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نحمد ربنا على الأداء والمكسب في مباراة أمس على أوكلاند سيتي».

وأردف قائلًا: «بدأنا الموسم بداية ليست جيدة هذا الموسم، ولم نحقق النتائج المطلوبة، لكن النقطة الفاصلة والفارقة كانت مباراة الأهلي في الدوري المصري، وهذه المباراة فرقت معنا بشكل كبيرًا وأعطت اللاعبين روحًا جديدة ودفعة معنوية كبيرة».

وتابع قائلًا: «طموحنا كبير في بطولة كأس الإنتركونتيننتال ونطمح في الانتصار على الأهلي السعودي بعد الفوز على أوكلاند سيتي، ونسعى لأن نصل إلى أبعد نقطة في البطولة».

وكشف جدو عن أن الكرواتي كرونوسلاف يوريتيتش، مدرب الفريق، كان سيستمر مع بيراميدز مديرًا فنيًا حتى حال الخسارة أمام الأهلي، مؤكدًا أن المدرب مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وحول وجود مفاوضات مع المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي، للتعاقد معه، قال جدو: «نحن لم نفكر بشكل نهائي في التعاقد مع المالي أليو ديانج، ونحن مكتفون باللاعبين الأجانب الذين نمتلكهم في صفوف الفريق».