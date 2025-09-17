أيمن الشريعي: أنا أنجح رئيس نادٍ في مصر.. وإنبي حقق فائضًا ماليًا غير مسبوق

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أنه يعتبر نفسه أنجح رئيس نادٍ في مصر خلال الفترة الحالية، موضحًا أن إدارته نجحت في تحقيق فائض مالي لأول مرة في تاريخ النادي البترولي، وهو أمر نادر الحدوث في كرة القدم.

وقال الشريعي، خلال استضافته ببرنامج الكلاسيكو على شاشة «أون»: «أنا أفضل رئيس مجلس إدارة في مصر، محدش أنجح مني في إدارة أموال كرة القدم، وقدرت أوفر للنادي فكرة رائعة في طريقة إدارة الموارد».

وأضاف: «لأول مرة في تاريخ إنبي نحقق فائض مالي في الميزانية، وده مبيحصلش عادة في عالم الكرة.. السنة دي طبقنا نظام الصرف القانوني المعدل اللي أنا ابتكرته، وده بيضمن عدالة المنافسة».

وتابع رئيس إنبي: «ممكن تدفع حتى مليار جنيه، لكن الأهم إنك تجيب المليار اللي يغطّي التزاماتك، وساعتها تقدر تعمل مقارنة حقيقية مع غيرك».