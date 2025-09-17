سيف زاهر يكشف كواليس اجتماع الخطيب وياسين منصور

كشف الإعلامي سيف زاهر كواليس جلسة محمود الخطيب مع ياسين منصور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك .

و كتب سيف زاهر : محمود طاهر و ياسين منصور ناس بتحب الأهلي مش مشكلة ليهم الكرسي.. كان هناك جلسة خاصة اليوم بين الخطيب و ياسين منصور و الكل تطرق الحديث إلى مصلحة الأهلي.. والجميع أجمع ان لو مصلحة الأهلي في استمرار الخطيب.. هيكمل .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على أرضية استاد القاهرة الدولي.

يدخل الأهلي المباراة برغبة واضحة في العودة لطريق الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام إنبي بهدف لكل فريق. ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في تصحيح المسار وتحسين مركز الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع التراجع الذي صاحب نتائجه منذ بداية الموسم.

ويحتل حامل اللقب المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد وثلاثة تعادلات، فيما تلقى هزيمة أمام بيراميدز.