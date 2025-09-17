إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن مدرب النادي الأهلي..تفاصيل

طرح الإعلامي ابراهيم عبد الجواد سؤالاً مثيرا بشأن مدرب النادي الأهلي الجديد.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك: "من ترشح مدربًا جديدًا للنادي الأهلي؟ ".

وكان قد أبدى أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، اعتراضه على طرح اسم روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ضمن المرشحين لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة.



وقال أبو مسلم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «البريمو» على قناة «تن»: «اختيار فيتوريا لتدريب الأهلي لا يصلح على الإطلاق، فهو لم يحقق نجاحات تُذكر مع منتخب مصر، رغم امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين».

وأضاف: «في حال التعاقد معه، سيكون ذلك أسوأ قرار، لأنه فشل في إدارة المنتخب، وأظهر نسخة ضعيفة جدًا من الفراعنة في بطولة أفريقيا، ولم يحقق أي إنجاز يُذكر، بل كنا نعاني حتى في تسجيل الأهداف».