ميدو: صحة الخطيب أهم من أي منصب وعلينا احترام قراره

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن رؤيته بشأن الأنسب لتولي رئاسة النادي الأهلي في حال اعتذار محمود الخطيب عن الترشح مجددًا، مؤكدًا احترامه الكامل لقرار رئيس القلعة الحمراء الحالي.



وقال ميدو، خلال برنامجه «أوضة اللبس» المذاع على قناة «النهار»:«لازم كلنا نحترم خصوصية الكابتن محمود الخطيب، لأنه أسطورة. ولما يعلن أنه مش هيقدر يكمل بسبب تعليمات طبية، مينفعش نضغط عليه أو نطالبه بالعكس. الصحة أهم من أي منصب».



وأضاف: أن الخطيب قدّم الكثير للأهلي كلاعب ورئيس للنادي، وضحى بالكثير من أجل خدمة الكيان الأحمر، وهو ما يجعله من أنجح من تولوا رئاسة النادي عبر تاريخه

.

وأشار ميدو إلى أن الأسماء المطروحة لخلافة الخطيب جميعها محترمة، سواء محمود طاهر، حسين منصور أو طاهر أبو زيد، موضحًا أن الأخير يُعد الأقرب إلى قلبه قائلاً: «أكتر واحد أتمنى له يبقى رئيسًا للأهلي هو الكابتن طاهر أبو زيد. أسطورة كبيرة، شخصية محترمة وعاشق للنادي الأهلي، ويستحق تعويضًا عن أشياء كثيرة مر بها في حياته».