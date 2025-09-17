قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة
الاحتلال يمنع الصحة العالمية من المساعدة في توصيل الوقود إلى مستشفيات غزة
3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة برواتب مجزية.. تفاصيل التقديم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ميدو: صحة الخطيب أهم من أي منصب وعلينا احترام قراره

منار نور

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن رؤيته بشأن الأنسب لتولي رئاسة النادي الأهلي في حال اعتذار محمود الخطيب عن الترشح مجددًا، مؤكدًا احترامه الكامل لقرار رئيس القلعة الحمراء الحالي.


وقال ميدو، خلال برنامجه «أوضة اللبس» المذاع على قناة «النهار»:«لازم كلنا نحترم خصوصية الكابتن محمود الخطيب، لأنه أسطورة. ولما يعلن أنه مش هيقدر يكمل بسبب تعليمات طبية، مينفعش نضغط عليه أو نطالبه بالعكس. الصحة أهم من أي منصب».


وأضاف: أن الخطيب قدّم الكثير للأهلي كلاعب ورئيس للنادي، وضحى بالكثير من أجل خدمة الكيان الأحمر، وهو ما يجعله من أنجح من تولوا رئاسة النادي عبر تاريخه

.
وأشار ميدو إلى أن الأسماء المطروحة لخلافة الخطيب جميعها محترمة، سواء محمود طاهر، حسين منصور أو طاهر أبو زيد، موضحًا أن الأخير يُعد الأقرب إلى قلبه قائلاً: «أكتر واحد أتمنى له يبقى رئيسًا للأهلي هو الكابتن طاهر أبو زيد. أسطورة كبيرة، شخصية محترمة وعاشق للنادي الأهلي، ويستحق تعويضًا عن أشياء كثيرة مر بها في حياته».

ميدو الخطيب الاهلي

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

أرشيفية

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

أرشيفيه

جمعية الخبراء تقدم 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أرشيفيه

ڤاليو تنفذ أول عملية مرخصة للشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية عبر منصة نون

أرشيفيه

افتتاح خط إنتاج جديد للأتوبيسات الكهربائية باستثمارات 3 مليارات جنيه في الشرقية

بالصور

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

درة

بيتزا الخضروات.. وصفة شهية وصحية بطابع منزلي

طريقة عمل بيتزا الخضار

وظائف الأحلام المزوّرة.. كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 25% عالميًا

الشوارع

فيديو

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

